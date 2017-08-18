Vardar Ovası'nda kayboldu: 2-0

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında zayıf rakibi Vardar karşısında Barseghyan (20') ve Mehmet Topal'ın (90+2' kk) golleriyle sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Maçın son anlarında Fenerbahçe'den Josef, Vardar'dan ise Grncarov kırmızı kart gördü.



Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'daki maçın normal süresinde rakibinin tek isabetli şutunda kalesinde golü gören Fenerbahçe, 90+2'de Mehmet Topal'ın kendi kalesine attığı golle büyük şok yaşadı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 24 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı rakibine kaptırdı.





UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, deplasmanda Makedonya temsilcisi Vardar ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, kalede yeni transfer Carlos Kameni'yi oynattı.

Kocaman, Göztepe karşılaşmasında hatalı bir gol yiyen Volkan Demirel'e yedekler arasında yer verirken, yeni transfer Kameni'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Kameni, Vardar maçıyla sarı-lacivertli formayla ilk resmi karşılaşmasına çıktı.





GOL YOLLARI GENÇ AHMETHAN'A EMANET

Aykut Kocaman, forvet hattında ise genç oyuncu Ahmethan Köse'ye şans verdi.

Robin van Persie'nin sakat olduğu Fenerbahçe'de 20 yaşındaki Ahmethan, Vardar karşısında takımı adına gol aradı.

Sarı-lacivertli takımın Villarreal'den transfer ettiği İspanyol forvet Roberto Soldado ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe sahaya kalede Kameni, savunmada Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Dirar, Ozan Tufan, De Souza, Valbuena ve ileri uçta Alper Potuk ile Ahmethan Köse ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel ve Soldado'nun yanı sıra Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter, Oğuz Kağan Güçtekin ve Aatif Chahechouhe yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu.

JANEVSKİ İLK KEZ

Vardar, Fenerbahçe karşısına yeni teknik direktörü yönetiminde çıktı.

Makedonya temsilcisinde 2 gün önce teknik direktör Goce Sedloski'nin istifa etmesinin ardından, Fenerbahçe karşılaşmasında takımın başında Cedomir Janevski yer aldı.





FENERBAHÇE TARAFTARI ÜSKÜP'TE DE YALNIZ BIRAKMADI

Makedonya deplasmanında Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı. 33 bin 460 seyirci kapasiteli II. Filip Arena'da sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan tribünün önemli bir bölümü doldu.

Ev sahibi Vardar'ın taraftarları da tribünlerin büyük bölümünü doldurarak, takımlarını maçın ilk dakikasından itibaren destekledi.

Öte yandan, karşılaşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Maçın başlamasından önce bir polis helikopteri stat üzerinde devriye uçuşu yaptı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Şener Özbayraklı'nın pası ile ceza sahası dışın sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gacevski'de kaldı.



8. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin yerden ortasında altıpasta Ahmethan'ın şutunda Vardar defansı topu çizgiden çıkardı.



16. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Şener'in şutunda top farklı şekilde auta çıktı.



20. dakikada Mehmet Topal'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Barseghyan'ın Skrtel'i geçerek vuruşunda top ağlara gitti. 1-0



28. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dirar'ın sert şutunda kaleci Gacevski topu kornere çeldi.



33. dakikada Şener'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alper'in şutunda top üstten auta gitti.





Vardar'ın gol sevinci



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Valbuena'nın sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Ahmethan Köse'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

75. dakikada Valbuena'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üstten az farkla auta gitti.

81. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Chahechouhe'nun ceza sahasına ortasında, Soldado'dan seken topu önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+2. dakikada Vardar farkı ikiye çıkardı. Vardar atağında ceza alanı içinde Mehmet Topal'ın kafayla kaleci Kameni'ye gönderdiği top, ileri çıkan Kamerunlu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 2-0

Fenerbahçe sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.





Stat: II. Filip Arena

Hakemler: Luca Banti, Matteo Passeri, Fabiano Preti (İtalya)

Vardar: Gacevski, Hambartsumyan, Grncarov, Novak, Demiri (Dk. 46 Brdarovski), Nikolov, Spirovski, Kojasevic (Dk. 67 Jigauri), Felipe, Blazevski (Dk. 85 Gligorov), Barseghyan

Fenerbahçe: Kameni, Şener Özbayraklı (Dk. 71 Chahechouhe), Mehmet Topal, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, De Souza, Ozan Tufan (Dk. 82 Isla), Valbuena, Alper Potuk, Ahmethan Köse (Dk. 64 Soldado)

Goller: Dk. 20 Barseghyan, Dk 90+2 Mehmet Topal (Kendi kalesine) (Vardar)

Kırmızı kartlar: Dk. 89 Grncarov (Vardar), Dk. 90+3 De Souza (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 87 Soldado (Fenerbahçe)