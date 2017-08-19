Başakşehir'e bir darbe de Karabük'ten

Süper Lig'in 2. haftasında Karabükspor, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile zorlu bir maça çıkacak olan Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip, güçlü rakibini etkili bir futbolla 3-1 mağlup etmeyi başardı..



21. dakikada Napoleoni ile öne geçen Başakşehir'e 29'da Torje cevap verdi. 45. dakikada Epureanu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Karabükspor, 67. dakikada Grozav'ın harika füzesiyle farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalar yüksek tempoda ve bol pozisyonlu geçsede başka gol olmadı.



Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu galibiyetin ardından Karabükspor puanını 4'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Başakşehir ise 3 puanda kalarak 9. sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerim Frei'ın şutunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Cikalleshi'nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlağı savunmadaki Papp uzaklaştırdı.

21. dakikada misafir takım, müsabakada öne geçti. Sol kanattan Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşta kaleci ve defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, altıpasın gerisindeki Napoleoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

29. dakikada Karabük temsilcisi, beraberliği yakaladı. Kardemir Karabükspor'un ceza sahası sol çizgisinin yanından kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Torje'nin doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlara gitti: 1-1

39. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşta Torje, ceza sahasına ortaladı. Yatabare'nin altıpas üzerinden kafa vuruşunda, top yanda auta çıktı.

45. dakikada Kardemir Karabükspor, mücadelede öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta İlhan Depe, yerden ceza sahasına ortaladı, savunmada Epureanu'nun ters vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Kardemir Karabükspor savunmasından seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Kerim Frei, şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada Kardemir Karabükspor'un Torje ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Ceyhun Gülselam topa vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada Kardemir Karabükspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekipte rakip yarı alanda topla buluşan Grozav, uzak mesafeden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 3-1

72. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, Tanase'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Grozav, meşin yuvarlağı Yatabare'ye aktardı. Medipol Başakşehir savunması, topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

81. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Osman Çelik ceza sahasına ortaladı. Tanase'nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda, top üstten auta çıktı.

84. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, Osman Çelik'in ceza sahasına ortasında Yatabare topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

90+4. dakikada Kardemir Karabükspor'un hızlı gelişen atağında Yatabare, ceza sahasına doğru hareketlenen Ceyhun Gülselam'a pasını verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

Karşılaşma, Kardemir Karabükspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.





Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Hakan Yemişken

Kardemir Karabükspor: Rybka, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Papp, Poko, Torje (Dk. 79 Osman Çelik), Ceyhun Gülselam, Tanase (Dk. 86 Skulason), İlhan Depe (Dk. 54 Grozav), Yatabare

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 63 Emre Belözoğlu), Da Costa, Epureanu, Alparslan Erdem, Napoleoni, Tunay Torun, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Adebayor), Gökhan İnler, Kerim Frei, Cikalleshi (Dk. 79 Elia)

Goller: Dk. 21 Napoleoni (Medipol Başakşehir), Dk. 29 Torje, Dk. 45+1 Epureanu (Kendi kalesine), Dk. 67 Grozav (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 70 Dany, Dk. 87 Grozav (Kardemir Karabükspor)