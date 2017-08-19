Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında puan kaybetti

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadelede Alper Ulusoy düdük çaldı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Beşiktaşlı Tosic'in derinleme pası ile ceza sahası içinde buluşan Cenk topu Babel'e iletti. Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.





34'üncü dakikada Caner'in yaptığı ortada kafayı vuran Talisca, topu ağlara gönderdi.



Kasımpaşa'nın gollerini ise 23'üncü dakikada Veigneau pasında topla buluşan Neumayr ve 79'uncu dakikada Veigneau'nun pası ile ceza sahası dışında buluşan Trezeguet kaydetti.



ADRIANO CORREIA YEDEK SOYUNDU



Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giymeyen Adriano Correia, Kasımpaşa maçında yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş, Adriano Correia'ya mücadelede görev vermedi.





Öte yandan dün akşam Kasımpaşa maçının son çalışmasında Atiba'nın sakatlanması sonrasında teknik direktör Şenol Güneş, sahaya Tolgay'ı sürdü.



KASIMPAŞA'DA TEK EKSİK KOİTA



Kasımpaşa'da sakatlığı devam eden Fode Koita, Beşiktaş maçında görev alamadı.



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arısında oynanan maçta sakatlanan ve yapılan tetkikler sonrasında tendonlarının koptuğu tespit edilen Koita, sakatlığının devam etmesinden dolayı Beşiktaş maçında takımını yalnız bıraktı.





Lacivert-beyazlı ekipte Koita'nın dışında sakat oyuncu bulunmuyor.



LUCESCU MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ



Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan maçı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti. Lucescu, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı yardımcıları Tayfur Havutçu ile birlikte izledi.



YENİ TRANSFERLER SAHADA



Bu arada Beşiktaş'ın yeni transferleri Gary Medel, Jeremain Lens ve Alvaro Negredo ikinci yarının son bölümlerinde oyuna dahil oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Tosic'in pasında Cenk Tosun son çizgiye inerek kale sahası içine ortasını yaptı, Babel uygun durumda topu ağlara yolladı.0-1

14. dakikada Dusko Tosic, yine savunmanın arasında rahat pozisyondaki Cenk Tosun'u gördü. Cenk'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Ramazan kontrol etti.

23. dakikada Neumayr sol çaprazdan önce düzeltti, ardından kaleye çok sert bir şut gönderdi. Kaleci Fabri'nin uzanamadığı top filelerle buluştu. 1-1

34. dakikada Babel'in pasında son çizgiye inen Caner ceza sahası içindeki Talisca'ya ortaladı. Talisca'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. 1-2

45. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Pepe, müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



54. dakikada Neumayr'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan gelen Ben Youssef iyi yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



57. dakikada Oğuzhan'ın müthiş pasında topa hareketlenen Babel, kaleci Ramazan'ı çalımlayıp pasını Cenk'e attı. Cenk Tosun müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.



78. dakikada Trezeguet, aldığı topla ceza sahası önüne gelerek sert vurdu, Fabri'nin uzanamadığı top ağlara gitti. 2-2



86. dakikada Cenk Tosun, Caner'den aldığı pasla ceza sahası önüne geldi. Sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Ramazan topu kornere gönderdi.







Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Alper Ulusoy xx, Kerem Ersoy xx, Volkan Narinç xx



Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Popov xxx, Neumayr xxx (Rangel dk. 78 x), Pavelka xxx, Sadiku xxx, Murillo xx (Eduok dk. 63 x), Trezeguet xxx, Adem xx (Mensah dk. 78 x)



Yedekler: Eray, Abdullah, Hasan, Ahmed, Mensah, Mert, Burak



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Beşiktaş: Fabri x, Beck xxx, Pepe xxx, Tosic xxx, Caner xxx, Oğuzhan xxx (Medel dk. 74 xx), Tolgay xxx, Quaresma xxx (Lens dk. 75 xx), Talisca xx, Babel xx (Negredo dk. 85 ?), Cenk xxx



Yedekler: Tolga, Fatih, Mitrovic, Adriano, Orkan, Necip, Mustafa



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Babel (dk. 7), Talisca (dk. 34) (Beşiktaş), Neumayr (dk. 23), Trezeguet (dk. 78) (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Talisca, Tosic (Beşiktaş), Veysel, Trezeguet, Ben Youssef, Rangel (Kasımpaşa),