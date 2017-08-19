Bursaspor son nefeste: 3-2

Süper Lig 'in 2. haftasında Aytemiz Alanyaspor 'u konuk eden Bursaspor , 3 puanı 3 golle aldı.Bursa Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçta tam bir gol düellosu yaşandı. Bursaspor ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Alanyaspor 67. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Timsahlar maçın uzatma bölümünde Dzon Delarge'in attığı golle rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı ve ligde 3 puanla tanıştı. Alanyaspor ise aldığı 2 mağlubiyetle 2. haftayı da puansız kapadı.38. dakikada Sackey'in pasında topun çime çarpmasıyla hareketlenen Badu'nun, ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-044. dakikada Batalla'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci ayrı köşelere gitti. 2-062. dakikada Alanyaspor, Serge Mbilla Etame'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Uzun gönderilen top sonrasında sol kanattan ceza alanı içine giren Emre Akbaba altıpas içine gönderdiği topa Serge Mbilla Etame vuruşunu yaparak ve topu filelerle buluşturdu.Konuk ekip Alanyaspor 67. dakikada Vagner Love 'un attığı golle maçta beraberliği sağladı. Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına attığı mükemmel pasla topla buluşan Vagner Love, ceza alanı içine girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaparak skoru 2-2'ye getirdi.Bursaspor'un sahasında oynadığı sezonun ilk karşılaşmasına taraftarın ilgisi yoğun oldu. Maçın başlamasına kısa bir süre kala kulüp görevlileri satılan kombine sayısının 18 bin, bilet sayısının ise 8 bin olduğunu açıkladı. Bursaspor yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0, Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.



KUBİLAY İLK 11'DE

Fransız teknik direktör Paul le Guen, Medipol Başakşehir maçındaki kadrosunu bozmaması dikkat çekti. Fransız hoca, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Deniz Yılmaz'ın yerine bu kez genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş'u aldı. Bu arada yeni transferlerden Kongolu Dzon Delarge ise yedek olarak soyundu. Yeni transferlerden Ozan Can Kökçü ilk kez maç kadrosuna dahil oldu.







HARUN'A SEVGİ SELİ

Bursasporlu taraftarlar ısınmak için sahaya çıkan futbolculara büyük ilgi gösterdı, takımı tribüne davet ederek alkışladı. Yeşil beyazlılarda en büyük alkışı alan kaleci Harun Tekin oldu.



U-21 YİNE KAZANDI

U-21 Ligi'nde sezona deplasmanda Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan Bursaspor, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde oynanan mücadelede Aşytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenerek, ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

BAŞAKŞEHİR'E BİR DARBE DE KARABÜK'TEN

ALANYALILAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Aytemiz Alanyaspor taraftarları, sezonun ilk deplasman maçına ilgi göstermedi. Akdeniz'den Bursa'ya gelen bir otobüs dolusu taraftar, takımlarını destekledi.