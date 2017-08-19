Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'a deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor ise sezonun ilk haftasında Burak Yılmaz'ın golleriyle Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

KADIKÖY'DE ZORLANMAYA BAŞLADI

Fenerbahçe, seyircisi önünde oynadığı son 3 resmi maçı da kazanamadı.

Geçen sezon ligde sahasındaki son iki maçta Antalyaspor'a 1-0 yenilip, Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la (1-1) yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son galibiyetini 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında 2-1'lik skorla aldı.

GİULİANO İLK 11'E

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni transfer Giuliano Victor de Paula'yı ilk 11'de oynatmaya hazırlanıyor.

Hafta başında transferi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcunun, Trabzonspor maçında "10 numara" pozisyonunda forma giymesi bekleniyor.

Kocaman, santrfor bölgesinde ise ağrıları geçen Robin van Persie ile yeni transfer Roberto Soldado arasında tercih yapacak.

Sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici yarınki maçta da forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İLE TRABZONSPOR 120. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 120. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 43 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 88 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 119 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 34 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin 150 golüne, Trabzonspor 127 golle cevap verdi.

TRABZONSPOR 16 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 15'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 16 resmi müsabakada yenemedi.

Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 16 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 6'sında berabere kaldı, galip gelemedi.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 88 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 29 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 116 golüne, Trabzonspor 86 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-0 kazandı, İstanbul'daki randevu ise 1-1 tamamlandı.

TRABZONSPOR , SON 10 MAÇTA BİR GOL ATABİLDİ

Fenerbahçe karşısında uzun süredir galibiyete hasret kalan Trabzonspor, rakibine son 10 karşılaşmada ise sadece bir gol atabildi.

2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'daki maçta rakibine 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 9 müsabakada Fenerbahçe filelerini havalandıramadı. Taraflar arasındaki son müsabaka ise 1-1 bitti ve bordo-mavili ekip uzun süre sonra golle buluştu.

Bu arada, iki takım arasındaki son 10 maçın 4'ü golsüz bitti.

FENERBAHÇE , EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 57 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 19 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 82, Trabzonspor ise 53 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 17 karşılaşma berabere sonuçlandı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA GALİBİYETİ UNUTTU

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 27 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi.

20 Mart 1993'te Kadıköy'de yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 25 lig, birer Türkiye Kupası ve jübile maçı olmak üzere toplam 27 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 10'unda berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi.

Karadeniz ekibi, bu süreçte kalesinde 46 gol görürken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 27 maçın 23'ünde rakibine en az bir gol atmayı başardı.

DEPLASMANDA 20 YILLIK ÖZLEM

Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 20 lig maçında 12 kez yenildi, 8 defa berabere kaldı, hiç galip gelemedi.

Bordo-mavililerin, deplasmanda galibiyete hasret kaldığı son 20 lig maçının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0

1999-00: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2000-01: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2

2001-02: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0

2002-03: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2003-04: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1

2004-05: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2005-06: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2006-07: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2008-09: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2009-10: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2010-11: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2011-12: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0 (Lig Grubu)

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2013-14: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2014-15: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2015-16: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2016-17: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

SON 10 LİG MAÇI

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçın sonuçları şöyle:

2012-13

Fenerbahçe-Trabzonspor 0-0

Trabzonspor-Fenerbahçe 0-3

2013-14

Fenerbahçe-Trabzonspor 0-0

Trabzonspor-Fenerbahçe 0-3 (Hükmen)

2014-15

Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor 0-0

2015-16

Fenerbahçe-Trabzonspor 2-0

Trabzonspor-Fenerbahçe 0-4 (Hükmen)

2016-17

Trabzonspor-Fenerbahçe 0-3

Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1