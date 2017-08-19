Galatasaray'da büyük sürpriz! Fransa'dan geliyor...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon teknik direktör Igor Tudor'un kafasındaki kadroyu bire bir gerçekleştiren Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, şimdi de geriye kalan eksikleri tamamlamak üzere harekete geçti. Galatasaray artık Kwadwo Asamoah için gün sayıyor! İşte Galatasaray'dan transfer haberleri...

GERİ SAYIM BAŞLADI!

Marotta, "Asamoah, G.Saray olasılığından bahsetti. Tekliflere yanıt vermemiz için halen 15 günümüz var" dedi. Transferin haftaya sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray'ın sol beke transfer için büyük uğraş verdiği Kwadwo Asamoah için Juventus'tan resmi açıklama geldi. İtalyan ekibinin genel menajeri Beppe Marotta, Galatasaray'ın Ganalı sol bekle ilgilendiğini doğrulayarak, "Asamoah, Galatasaray olasılığından bahsetti ancak ayrılmak istediğini söylemedi" ifadesini kullandı. Üstü kapalı konuşan Marotta, "Gelecek tekliflere cevap vermemiz için halen 15 günümüz var" derken, "Kaliteli oyunculardan kurulu bir model yarattık. Mutsuz oyuncuları takımda tutmak istemiyoruz" diyerek transfer için açık kapı bıraktı.

4 YILLIK İMZALAYACAK

Cimbom, 28 yaşındaki Asamoah ile 4 yıllığına anlaşma sağlamıştı. Cenk Ergün, Juventus'tan yanıt beklediklerini söyledi. Transferin haftaya sonuçlanması bekleniyor. Gana basını, G.Saray'ın Asamoah için Juventus'a 7 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

ÖZBEK: AZ KALDI

Dursun Özbek, Asamoah için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Resmiyet kazanınca açıklayacağız" dedi. Başkan, taraftarı mutlu etmek için hamlelerin süreceğini belirtirken, "Uçakları indirdik, kalkacak uçaklar da var. Ayrılanlar olacak" diye konuştu.

GALATASARAY'DAN MBİWA SÜRPRİZİ!

Mercato sitesi, Lyon'un gözden çıkardığı Mapou Yanga-Mbiwa'ya Türkiye, Çin ve İtalya'dan teklifler olduğunu belirtti. 28 yaşındaki Afrika kökenli oyuncu ile Galatasaray'ın ilgilendiği ileri sürüldü. Newcastle United ve Roma kariyeri de bulunan tecrübeli stoper, ön libero ve sağ bekte de görev yapabiliyor. Lyon, Mbiwa için 2 yıl önce Roma'ya 9.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Jason Denayer transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bonservisi Manchester City'de bulunan Jason Denayer'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği hakkında belirsizlik sürüyor. Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Belçikalı savunmacı sarı kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı. Geçtiğimiz sezon Sunderland'de kiralık olarak forma giyen Denayer, "Transfer dönemi kapanmak üzere. Her gün gazetelerde kulüplere gideceğim konuşuluyor. Transferim için birçok seçeneğim var ancak şimdilik net konuşmak istemiyorum. İlerleyen günlerde daha açık konuşacağım" dedi.

"İSPANYA'YA GİTMEK İSTEMİYORUM"

İngiliz devinin İspanya'daki kardeş kulübün olan Girona'ya zorla kiralık olarak göndermek istediğini söyleyen Belçikalı stoper, "City beni satmak istemiyor, kiralamak istiyor. Buna karşı değilim. Ancak Lyon benim için ideal bir yerdi. Lyon ile anlaştım, City veto etti ve Girona'ya gitmem yönünde bana baskı yaptı. Ne olacağını göreceğiz. Eğer bu durum değişmezse Girona'ya gideceğim ancak kalbimin istediği olmayacak. Girona La Liga'ya yeni yükselmiş. küçük bir şehir. Aradığım şey bu değil" ifadelerini kullandı.

G.SARAY İÇİN TORİNO'YU REDDETTİ

Galatasaray'a gelmek için Torino'nun teklifine olumsuz cevap veren Denayer için Cenk Ergün girişimlerde bulunmuştu. Ergün, "Denayer için resmi olarak Manchester City ile görüşmelerimiz oldu. City'nin düşünceleri var. Bizim ve City'nin düşünceleri birbiriyle örtüşmedi. Denayer bize gelmek istiyor. Biz de Denayer'i almak istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

LİONEL CAROLE, FRANSA'YA DÖNECEK

Asamoah için gün sayan Aslan'da Lionel Carole'a da yol göründü. Fransız oyuncuya eski kulübü Troyes'un talip olduğu, transferin birkaç gün içinde sonuçlanacağı ifade ediliyor. Carole için Nantes'ın da devrede olduğu, yönetimin en iyi bonservis bedelini koparmaya çalıştığı öğrenildi. Galatasaray, Carole'ü 2 yıl önce Troyes'tan 1.5 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki sol bek başarılı maçlar çıkarsa da hücumdaki yetersizliği ve savunmada yaptığı hatalarla gözden düştü.