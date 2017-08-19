Yeni Aslan Osmanlıspor karşısında

Süper Lig'de sezona iyi bir oyunla Kayserispor'u 4-1 yenerek oldukça iyi başlayan Galatasaray, güçlü Ankara temsilcisi Osmanlıspor'a konuk oluyor.

CİMBOM'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Östersunds'a elenerek henüz sezon başına Avrupa Ligi'ne veda eden ancak birbirinden kaliteli transferlerle adından oldukça söz ettiren Galatasaray, flaş bir galibiyetle kazandığı Kayserispor maçının ardından gözünü Osmanlıspor'a dikti. Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ın da Kasımpaşa karşısındaki puan kaybıyla iştahlanan Cimbom, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

OSMANLISPOR İLK PUANLARIYLA TANIŞMAK İSTİYOR

Süper Lig'in yeni takımlarından Yeni Malatyaspor deplasmanda 3-1 yenilerek lige istediği gibi başlayamayan ve hafta içinde 4 yabancı oyuncusuyla yollarını ayıran Osmanlıspor, Galatasaray karşısında hem bu sezonki ilk puan ya da puanlarını almak hem de moral bulmak için çıkıyor.





MUHTEMEL 11'LER

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Pinto, Numan, Serdar Gürler, Lawal, Hasan, Tugay, Umar, Thievy

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Garry Rodrigues, Fernando, N'Diaye, Tolga Ciğerci, Belhanda, Gomis.

Stat: Osmanlı Stadı

Saat: 21.45

Hakem: Halil Umut Meler

Yayın: beIN Sports 1

KAZANAN KADRO SAHAYA

2015-16 sezonunda dış saha maçlarında sadece dört galibiyet alabilen ve 18 puanda kalan Galatasaray, geçen sezon ise 17 deplasman sınavının dokuzunu kazanıp 31 puan toplayabilmişti. Sezona taraftarların ıslıklarıyla başlayan teknik patron İgor Tudor da güvenoyu almaya çalışacak. Osmanlı, iki sezondur Cimbom'a evinde yenilmiyor. Tudor, Kayseri önünde kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor.