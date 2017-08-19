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Yusuf özür diledi

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.8.2017 14:02
Yusuf Şimşek özür diledi

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Adanaspor'a 3-0 kaybeden Denizlispor, karşısında da hayal kırıklığı yarattı. Teknik Yusuf ise futbolcuların mücadelesinden memnun olmasına rağmen taraftarlardan özür diledi.

Rakibine evinde tek golle boyun eğen Denizlispor, ilk 2 maçta puan alamazken taraftarını yine üzdü. Yeşil siyahlıların başında istediği sonuçları elde edemeyen Teknik Yusuf ise futbolcuların mücadelesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Maçın genelinde üstünlüğün kendilerinde olduğunu belirten , "İkinci yarı nerdeyse kalecimiz yere yatmadı. Oyuncularımın iyi oynadığını düşünüyorum. Bu mağlubiyetleri en kısa zamanda telafi edeceğiz" dedi.

Taraftara galibiyet armağan edemedikleri için çok üzgün olduğunu sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, "Onlardan şahsım adına özür diliyorum. Önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağız ve galibiyetler alacağız" dedi.

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Yusuf Şimşek özür diledi
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