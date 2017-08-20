Elazığspor deplasmanda güldü

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe ile yapılan maçtaki olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Eskişehirspor, bu sezon sahasındaki ilk maça taraftarından yoksun çıktı.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cumhur Altay, Sezgin Çınar

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Akaminko, Aykut Akgün, Semih Güler, Bilal Aziz Özer, Kaan Kanak (Dk. 63 Hasan Ayaroğlu), Dorukhan Toköz (Dk. 72 Semih Şentürk), Hasan Hüseyin Acar, Hürriyet Gücer, Ofoedu (Dk. 81 Andaç Güleryüz), Bruno

Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Erman Bulucu, Onur Güney, Mertan Caner Öztürk (Dk. 73 Maranhao), Alpaslan Öztürk, Bjarnason, Tatos, Tom Silva (Dk. 88 Kadir Bekmezci), Berk Yıldız (Dk. 62 Emre Öztürk)

Goller: Dk. 20 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Dk. 27 Erman Bulucu, Dk. 83 Tom Silva (Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Mertan Caner Öztürk, Dk. 76 Erman Bulucu (Elazığspor), Dk. 26 Akaminko, Dk. 35 Hürriyet Gücer, Dk. 65 Kayacan Erdoğan (Eskişehirspor)