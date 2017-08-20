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geliyor! İmza an meselesi

Giriş Tarihi: 20.8.2017 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 11:04
Emre Mor geliyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe, Inter ile anlaşamayan Dortmundlu futbolcuda sona yaklaştı.

Aylardır transferi için uğraşan sarı-lacivertliler, futbolcunun Inter ile anlaşamamasının ardından tekrar devreye girdi. Daha önce futbolcuyla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetim, ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı.

Milliyet'in haberine göre; Yönetim son olarak Alman kulübüne sunduğu teklifi yükseltti. Yaşanan bu gelişmenin ardından iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli yetkililer, Alman ekibiyle son detayları görüşüyor.

Yönetim bu transferin bitmesine yüksek ihtimal verirken, bu hafta içinde Emre Mor'un transferini resmen bitirmeyi amaçlıyor. Futbolcunun, satın alma opsiyonlu olarak kiralık gelmesinin söz konusu olduğu ifade edildi. Geçen sezon Borussia Dortmund ile ligde 12 maça çıkan milli futbolcu, 1 gol atıp iki asist yapmıştı.

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Emre Mor geliyor! İmza an meselesi
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