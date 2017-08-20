Emre Mor geliyor! İmza an meselesi

Aylardır Emre Mor transferi için uğraşan sarı-lacivertliler, futbolcunun Inter ile anlaşamamasının ardından tekrar devreye girdi. Daha önce futbolcuyla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetim, Borussia Dortmund ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı.

Milliyet'in haberine göre; Yönetim son olarak Alman kulübüne sunduğu teklifi yükseltti. Yaşanan bu gelişmenin ardından iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli yetkililer, Alman ekibiyle son detayları görüşüyor.

Yönetim bu transferin bitmesine yüksek ihtimal verirken, bu hafta içinde Emre Mor'un transferini resmen bitirmeyi amaçlıyor. Futbolcunun, satın alma opsiyonlu olarak kiralık gelmesinin söz konusu olduğu ifade edildi. Geçen sezon Borussia Dortmund ile ligde 12 maça çıkan milli futbolcu, 1 gol atıp iki asist yapmıştı.