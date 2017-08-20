Fenerbahçe'de yeni transferler yedek başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor karşısında yeni transferler Giuliano Victor de Paula ve Roberto Soldado'yu yedek kulübesinde oturttu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Kocaman, geçen hafta takıma katılan Giuliano ve Soldado'ya ilk 11'de şans tanımadı.

Süper Lig'in ilk haftasındaki Göztepe maçının ilk 11'ini Trabzonspor karşısında da sahaya süren Kocaman, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya deplasmanında Vardar'a 2-0 kaybedilen müsabakanın kadrosuna göre ise 5 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Carlos Kameni, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım ve Ahmethan Köse'nin yerine ilk 11'de Volkan Demirel, Roman Neustaedter, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı ve Robin van Persie'yi oynattı.

Fenerbahçe'de kaleyi Volkan korurken, savunma dörtlüsü Isla, Neustaedter, Skrtel ve İsmail Köybaşı'dan oluştu. Savunmanın önünde De Souza, Mehmet Topal ikilisini görevlendiren Kocaman, kanatlarda Dirar ve Valbuena'ya şans verdi. Forvet arkasında Alper Potuk oynarken, ileri uçta Robin van Persie görev aldı.

Aykut Kocaman, 21 kişilik maç kadrosuna ise 20 ismi dahil etti. Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Kameni, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Giuliano, Ahmethan Köse, Muhammed Samed Karakoç, Oğuz Kaan Güçtekin, Aatıf Chahechouhe ve Soldado oturdu.

VOLKAN DEMİREL BİR MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, bir maç sonra ilk 11'deki formasını geri aldı.

Geçen hafta ligde Göztepe maçında yediği gollerle eleştirilen Volkan, hafta içi Vardar maçında formasını Kameni'ye kaptırmıştı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, Kameni'den formayı geri alarak bir maç sonra Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

VAN PERSIE İYİLEŞTİ

Vardar maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Van Persie, Trabzonspor maçına yetişti.

Adalesinde ağrılar bulunan ve bu yüzden Makedonya'ya götürülmeyen Hollandalı futbolcu, Kadıköy'de sahaya ilk 11'de çıktı.

Öte yandan, sakatlıkları devam eden Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'nin yanı sıra Salih Uçan da kadroya giremedi.

KADIKÖY'DE ÖZEL KONUKLAR

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını, Gençlik ve Spor Bakanlığının davetlisi olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit düşen Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in çocukları da izledi.

PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Binbaşı Çelik'in çocukları Nazlı Hilal Çelik ve Yiğit Göktürk Çelik, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Öte yandan taraftarlar, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyeleriyle sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ü de unutmadı. Tribünde Eren Bülbül ve Türk bayrağının yer aldığı pankartta, "Şehitler ölmez vatan bölünmez. İyi ki varsın Eren" yazdı.

Taraftarlar da "İyi ki varsın Eren" tezahüratları yaptı.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, sezona iyi başlayamayan takımlarına maçtan önce büyük bir destek verdi.

LUCESCU MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmayı tribünden izledi.

Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile protokol tribününden müsabakayı takip etti.