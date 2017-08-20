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Kartal fizikten sınıfta kaldı!

TANER KARAMAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.8.2017
Kartal fizikten sınıfta kaldı!

’ın ikili mücadelelerdeki başarı oranı yüzde 46. Ligin ilk iki haftasında oynadığı Antalya ve Kasımpaşa maçlarında 183 ikili mücadeleye giren siyah-beyazlılar, bunların 105'ini kaybetti. Tolgay ve Beck takımın en kötüsü olarak dikkat çekti

Sezonun ilk puan kaybını Kasımpaşa deplasmanında 2-2'lik beraberlikle yaşayan , fiziksel açıdan geçen sezonun oldukça gerisinde… Siyah-beyazlı oyuncular, 'in ilk iki haftasında Opta verilerine göre; toplam 183 ikili mücadeleye girerken, bunların 105'ini kaybetti. Kartal, 78 ikili mücadele galibiyetiyle yüzde 46'lık başarı oranı yakaladı. Başarısızlık oranı ise yüzde 54 olarak gerçekleşti. Antalyaspor maçında 91 ikili mücadelenin sadece 39'undan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasında ise 92 mücadelenin 39'unu kazandı. Söz konusu istatistik değerlerinde Tolgay Arslan ve Andreas Beck hayal kırıklığı yaratan oyuncuların başında geldi. Tolgay Arslan, 21 ikili mücadelenin 7'sinde, Andreas Beck ise 19 mücadelenin 6'sında rakiplerine üstünlüğünü kabul ettirebildi.
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Kartal fizikten sınıfta kaldı!
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