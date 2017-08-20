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: "Gomis 'ben buradayım' diyor"

Giriş Tarihi: 19.8.2017 23:12 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 01:46
Rıdvan Dilmen: Gomis 'ben buradayım' diyor

SABAH Spor yazarı , Osmanlıspor- maçını değerlendirdi.

SABAH Spor yazarı özel bir televizyon kanalında Osmanlıspor- maçını yorumladı. Gomis'e dikkat çeken Dilmen, Senegal asıllı Fransız yıldızın attığı gol için, "mermi gibi vurdu" ifadesini kullandı.

Dilmen şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın görüntüsü, geçen sezona kadar ne kadar coşkulu olduğunu, top rakipteyken ne kadar iyi olduğunu gösteriyor
Gomis hakikaten 'Ben buradayım' diyor. Mermi gibi vurdu. Kalecinin yapacağı bir hiçbir şey yok, tavana astı. Beylerbeyi ile maç yapsınlar, PAF takımı ile maç yapsınlar, Gomis yine atmak ister. O yüzden Gomis olmuş."

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Rıdvan Dilmen: "Gomis 'ben buradayım' diyor"
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