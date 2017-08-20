Son dakika: Samir Nasri Antalya'ya geldi

2015'te Eto'o, bu yaz ise Jeremy Menez'i transfer
eden kırmızı-beyazlılar, 30 yaşındaki Fransız yıldız ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Antalya
spor, Nasri'ye anlaşma karşılığında yıllık 4 milyon euro ve bonuslar ödeyecek.
SAMİR NASRİ ANTALYA'DA
Nasri bugün 14.00'te Antalya'ya geldi. Çok sayıda kırmızı beyazlı taraftarın havaalanında karşıladığı yıldız futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altından kendisini bekleyen araca binen Nasri, buradan kulüp binasına doğru hareket etti.
GELİŞİNİ PAYLAŞIMLA DUYURDU
Antalyaspor
'un yeni transferi Samir Nasri
resmi İnstagram hesabından uçağa binerken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak yola çıktığını açıklamıştı.