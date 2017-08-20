Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Son dakika: Antalya'ya geldi

Giriş Tarihi: 20.8.2017 15:14
Son dakika: Samir Nasri Antalya'ya geldi

Bu sezon kadrosuna yıldız isimleri katan 'dan bir bomba daha geldi. Akdeniz ekibinin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız , Antalya'ya geldi.

2015'te Eto'o, bu yaz ise Jeremy Menez'i eden kırmızı-beyazlılar, 30 yaşındaki Fransız yıldız ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Antalyaspor, Nasri'ye anlaşma karşılığında yıllık 4 milyon euro ve bonuslar ödeyecek.

SAMİR NASRİ ANTALYA'DA

Nasri bugün 14.00'te Antalya'ya geldi. Çok sayıda kırmızı beyazlı taraftarın havaalanında karşıladığı yıldız futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altından kendisini bekleyen araca binen Nasri, buradan kulüp binasına doğru hareket etti.

GELİŞİNİ PAYLAŞIMLA DUYURDU

'un yeni transferi resmi İnstagram hesabından uçağa binerken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak yola çıktığını açıklamıştı.
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Samir Nasri Antalya'ya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz