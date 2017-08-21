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Anlaşma tamam! Transferi duyurdu...

Giriş Tarihi: 21.8.2017 13:22 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 14:07
Anlaşma tamam! Transferi duyurdu...

Fenerbahçe yönetimi Trabzonspor'a Giuliano'dan sonra bir transfer çalımı daha attı.

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Anlaşma tamam! Transferi duyurdu...
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