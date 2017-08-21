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Anlaşma tamam! Transferi duyurdu...
Anlaşma tamam! Transferi duyurdu...
Giriş Tarihi: 21.8.2017
13:22
Güncelleme Tarihi: 21.8.2017
14:07
Fenerbahçe yönetimi Trabzonspor'a Giuliano'dan sonra bir transfer çalımı daha attı.
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