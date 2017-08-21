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DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.8.2017 14:35 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 14:37
Beşiktaş, Oğuzhan Aydoğan'ı Karlsruher'e kiraladı

Kulübü, genç futbolcusu 'ı Almanya 2. Futbol Ligi (Bundesliga 2) ekiplerinden 'e 1 yıllığına kiraladı.

Beşiktaş'ın büyük umutlarla Almanya'nın Borussia Dortmund takımından transfer ettiği ancak A takımda forma şansı bulamayan Almanya'nın Karlsruher ekibine 1 yıllığına kiralandı. Proje transfer olarak gerçekleştirildiği ifade edilen Oğuzhan'ın Türkiye Kupası maçlarında dahil yer almaması dikkat çeken bir başka detay olarak öne çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Aydoğan, Almanya'nın Karlsruher takımına 1 yıllığına kiralandı. Oğuzhan Aydoğan'a başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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Beşiktaş, Oğuzhan Aydoğan'ı Karlsruher'e kiraladı
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