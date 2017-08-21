Kadıköy'de galip yok!

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Ülker Stadında oynanan maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 2 defa öne geçtiği maçta Fenerbahçe 2 defa beraberliği yakaladı ve 4 gollü maçtan galip çıkmasa da keyifli bir 90 dakika sahnelendi.

FENERBAHÇE 2-2 TRABZONSPOR

5' Burak Yılmaz

45' Alper Potuk

55' Olcay Şahan

83' Valbeuna (penaltı)

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İLK YARIDAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan kullanılan taçta defansta Skrtel'den dönen topu Kucka, bekletmeden ceza sahası içine orta açtı. Kucka'nın ortasında defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla kaleci Volkan Demirel'in sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

30. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Isla'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Onur, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Valbuena'nın taçtan pasında sol kanatta topla buluşan Alper, son çizgiye inmeden rakiplerini geçerek, ceza sahası içine girdi ve ters köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

50. dakikada Trabzonspor etkili geldi. Okay Yokuşlu'nun ara pasında N'Doye, Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktı. N'Doye ceza sahasına girmek üzereyken kademeye giren İsmail Köybaşı, son anda topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi.

56. dakikada bordo-mavililer bir kez daha öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Olcay Şahan, sol çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-2

68. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Valbuena'nın, Trabzonspor yarı alanının ortalarından kullandığı serbest atışta, altıpas çizgisi üzerinde Skrtel yükseldi ve topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

84. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Chahechouhe'nun sağ kanattan yaptığı ortada hakem Ali Palabıyık, Kucka'nın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valbuena, takımının beraberlik golünü attı: 2-2

86. dakikada sarı-lacivertli takım yine etkili geldi. Valbuena'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında boş pozisyonda Skrtel topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90. dakikada Fenerbahçe üçüncü gole yaklaştı. Sağ kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada altıpas içinde Soldado topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter (Dk. 62 Soldado), Skrtel, İsmail Köybaşı, De Souza, Mehmet Topal, Dirar (Dk. 76 Chahechouhe), Alper Potuk, Valbuena, Van Persie (Dk. 46 Giuliano)

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Bero (Dk. 86 Bongonda), Yusuf Yazıcı (Dk. 63 Onazi), Olcay Şahan, Burak Yılmaz (Dk. 20 N'Doye)

Goller: Dk. 5 Burak Yılmaz, Dk. 56 Olcay Şahan (Trabzonspor), Dk. 44 Alper Potuk, Dk. 84 Valbuena (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Olcay Şahan, Dk. 52 Yusuf Yazıcı, Dk. 85 Bero, Dk. 86 Mas (Trabzonspor), Dk. 50 Alper Potuk, Dk. 62 De Souza (Fenerbahçe)