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maçında protokol tribününde gerginlik

Giriş Tarihi: 21.8.2017 09:32 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 09:33
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında protokol tribününde gerginlik

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelede protokol tribününde gergin anlar yaşandı.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçında protokol tribününde gerginlik
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