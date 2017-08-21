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Fenerbahçe - Trabzonspor maçında protokol tribününde gerginlik
Fenerbahçe - Trabzonspor
maçında protokol tribününde gerginlik
Giriş Tarihi: 21.8.2017
09:32
Güncelleme Tarihi: 21.8.2017
09:33
Fenerbahçe
ile
Trabzonspor
arasında oynanan mücadelede protokol tribününde gergin anlar yaşandı.
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