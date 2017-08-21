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'u sildi, 'a...

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.8.2017 17:14 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 17:19
Rodallega Trabzonspor'u sildi, Yeni Malatyaspor'a...

Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Sivasspor’a 2-0 yenilen Evkur , kadrosunu güçlendirmek için uzun süredir gündeminde olan lu ’yı transfer etmek için kolları sıvadı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın defansa, orta sahaya ve forvete takviye istemesi üzerine savunma oyuncusu Mina ve orta saha Sadio'yu renklerine bağlayan sarı-siyahlı yönetim şimdi de forvete transferi yapmaya hazırlanıyor.

'da beklediğini bulamayan ve ayrılmayı düşünen 'yı transfer etmek için görüşmelerini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncuyla anlaştığı, kulübünden ise haber beklediği iddia ediliyor.

Dün Fenerbahçe ile oynanan maçta forma şansı bulamayan Rodallega, maç sonrası sosyal medya hesaplarından Trabzonspor logolarını kaldırarak, kulübü kafasından sildiğinin mesajını verdi.

Evkur 'da Teknik Direktör Sağlam'ın da Rodallega'yı çok istediği ve yönetime transferi bir an önce bitirmesi için baskı yaptığı öğrenildi.

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Rodallega Trabzonspor'u sildi, Yeni Malatyaspor'a...
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