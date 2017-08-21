Sevilla - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Play off turu ilk maçında İstanbul'da, Sevilla'ya 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, deplasmanda turu geçmek için yarın sahaya çıkıyor.

SEVİLLA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki ilk karşılaşmada oldukça iyi performans göstermesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan Turuncu-Lacivertli ekip Sevilla'yı deplasmanda mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek istiyor.

Saat 21.45'te başlayacak olan Sevilla - Başakşehir maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir'in alacağı her türlü 2 farklı galibiyet kendisini bir üst tura taşıyacak. 2-1 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Başakşehir 3-2 ve daha fazla skorlu tek farklı galibiyetlerde de adını Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına yazdırmayı başaracak. Temsilcimizin 1-0 galibiyetinde de İspanyol ekibi İstanbul'da 2 gol attığı için turu geçmeye yeterli olmayacak. Herhangi bir beraberlik skoru ve Sevilla'nın galibiyetinde ise, Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Medipol Başakşehir'in bu maç öncesinde 2 eksiği bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde, Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz, Sevilla maçında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Kardemir Karabükspor maçında ideal 11'inden 9 değişikliğe gitmiş ve oyuncularını Sevilla maçı için dinlendirmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Sevilla: Sergio Rico, - Gabriel Mercado, Clement Lenglet, Nicolas Pareja, Sergio Escudero, - Steven N'Zonzi, Guido Pizarro, - Walter Montoya, Ever Banega, Joaquin Correa, - Wissam Ben Yedder

Başakşehir: Volkan Babacan, Çaiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, - Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, - Visca, Mossoro, Ellia, - Adebayor

MAÇIN HAKEMİ

Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçını İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie, Francis Connor, Bobby Madden ve John Beaton üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Graeme Stewart olacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, AVRUPA'DA 10. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 10. maçına çıkacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 9 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberliği bulunan turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez yer aldığı bu turda Sevilla'yı geçerek gruplarda yer almayı hedefliyor.

Tek galibiyetini bu sezon 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında sahasında oynadığı 2. maçta (2-0) elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi, deplasmanda İspanyol rakibi önünde kazanmak istiyor.

Medipol Başakşehir, Sevilla'yı deplasmanda mağlup ederek Avrupa kupalarında dış sahadaki ilk galibiyetini de almaya çalışacak.

AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇLAR

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

Play-off turunda ise Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti.

2015-2016 sezonunda, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Medipol Başakşehir, bu sezon 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalmıştı.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında ise sahasında Sevilla'ya 2-1 mağlup olmuştu.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 9 maçta fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde ise 15 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 3 gol atan Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca oldu. Visca'yı, 2'şer golü bulunan Marcio Mossoro ve Eljero Elia takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Doka, Emre Belözoğlu ve Adebayor imza attı.

Turuncu-lacivertli ekibin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü, 2015-2016 sezonunda AZ Alkmaar ile yapılan ikinci maçta Brezilyalı futbolcu Doka, atmıştı.

SEVİLLA'NIN TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI

İspanyol ekibi Sevilla'nın, Türk takımları ile oynadığı 4 maçta 3 galibiyeti bulunuyor.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş ile grup aşamasında karşı karşıya gelen Sevilla, sahasında oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanmıştı.

2007-2008 sezonunda da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla, İstanbul'da oynadığı maçtan 3-2 galip ayrılmıştı. İspanya'da ise normal süresi ve uzatma dakikaları Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada sarı-lacivertliler penaltılar sonucunda çeyrek finale yükselmişti.

Sevilla, bu sezon da Medipol Başakşehir'i İstanbul'da 2-1 yenmişti.

KADROSUNU YILDIZ İSİMLERLE GÜÇLENDİRDİ

Transferde şu ana kadar 60 milyon avrodan fazla bonservis bedeli ödeyen Sevilla, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.

Takımı Arjantinli çalıştırıcı Eduardo Berizzo'ya emanet eden Sevilla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de sözleşmesi sona eren ve teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği eski oyuncusu Jesus Navas'ın yanı sıra 30 yaşındaki Nolito'yu 9 milyon avro bonservis ödeyerek renklerine bağladı.

İspanyol temsilcisi, Luis Muriel'i 20, Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i 13, Ever Banega'yı 9, Guido Pizarro'yu 6, Sebastien Corchia'yı ise 5 milyon avro karşılığında transfer etti.

Brezilyalı savunma oyuncusu Mariano'nun Galatasaray'a gitmesine izin veren Sevilla, Iborra'yı Leicester City'ye, Rami'yi Olympique Marsilya'ya, Vitolo'yu da Atletico Madrid'e gönderdi.

GECENİN DİĞER MAÇLARI

21.45 Nice (Fransa)- Napoli (İtalya) (0-2)

21.45 Rijeka (Hırvatistan)-Olympiakos (Yunanistan) (1-2)

21.45 Astana (Kazakistan)-Celtic (İskoçya) (0-5)

21.45 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (1-2)

ÇARŞAMBA GECESİNİN KARIŞLAŞMALARI

21.45 CSKA Moskova(Rusya) - Young Boys(İsviçre) (1-0)

21.45 FC Kopenhag(Danimarka) KarabağAğdam(Azerbaycan) (0-1)

21.45 FCSB(Romanya) - Sporting Lisbon(Portekiz) (0-0)

21.45 Liverpool(İngiltere) Hoffenheim (Almanya) (2-1)

21.45 Slavya Prag (Çekya) APOEL Nicosia(Kıbrıs Rum Kesimi) (0-2)