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'da Burak ve Kucka açıklaması

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.8.2017 17:08
Trabzonspor'da Burak ve Kucka açıklaması

Slovak futbolcu Kucka burnundan ameliyat edilirken, milli futbolcu 'ın durumu ise çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak

Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan 'da, Slovak futbolcu Juraj Kucka, burnundan ameliyat edilirken, kasıklarında ağrı hisseden 'ın durumunun ise yarın çekilecek MR sonrasında belli olacağı belirtildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız karşılaşmada oyuncumuz Kucka'nın yüzüne aldığı darbe sonucunda burnunda çökmeli kırık tespit edilmiş olup, bugün yapılan operasyonla çökme düzeltilmiştir. Kucka kendisi için hazırlanacak özel maskeyle çalışmalara katılabilecektir. Yine aynı karşılaşmada kasığında oluşan ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Burak Yılmaz'a ise yarın MR çekimi gerçekleştirilecektir."

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Trabzonspor'da Burak ve Kucka açıklaması
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