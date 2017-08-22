Alanzinho Sinop'ta

Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Sinop Havalimanı'na gelen Alanzinho, burada mor-beyazlı ekibin taraftarları ve bazı yöneticiler tarafından karşılandı.

Havalimanı çıkışında taraftarların omzuna aldığı Alanzinho, davul ve zurna eşliğinde, kendisini bekleyen araca binerek kulüp tesislerine geçti.

Brezilyalı futbolcu Alanzinho, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tekrar Türkiye'de forma giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Sinopspor'a transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Alanzinho, şunları dile getirdi:

"Benim Türkiye sevgimi ve burada tekrar futbol oynamak için can attığımı herkes biliyor. Tekrar Türkiye'ye dönerek Sinopspor'da forma giyeceğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılarak futbol oynamak istiyorum."

Futbol kariyeri boyunca hep mücadeleci bir oyuncu olduğunu vurgulayan Alanzinho, Sinopspor'un hedeflerine ulaşabilmesi için çalışacağını vurguladı.

Daha önce Türkiye'de forma giydiği dönemde Trabzonspor taraftarlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve hep destek olduğunu belirten Alanzinho, Sinopspor taraftarlarının sevgisine karşılık vermeye çalışacağını ifade etti.

Sinopspor Kulübü Başkanı Ayhan Özhan ise Alanzinho'nun oynadığı futbolla Türk sporuna katkı sunan bir oyuncu olduğuna işaret ederek, "İnşallah bu katkıyı Sinopspor'da vermeye devam edecek. Tüm oyuncu arkadaşlarımız gibi kendisi de bize katkı sunmaya geldi. Transfer her iki taraf için de hayırlı osun." diye konuştu.

Özhan, Alanzinho için yarın kulüp binasında imza töreni yapılacağını sözlerine ekledi.