Giuliano&Gomez’den sonra 3. raunt Sosa

Trabzonspor
ile Fenerbahçe
arasındaki rekabet transfer
döneminde zirveye çıktı. Gomez dışında F.Bahçe'nin yeni yıldızı Giuliano için de karşı karşıya gelen iki ezeli rakibin kapışması nedeniyle sarı-lacivertlilerin planları suya düşmüştü
. 1 milyon Euro'ya kiralamak istediği Giuliano'ya 7 milyon Euro bonservis ödeyen Fenerbahçe, bu sefer Sosa için devreye girdi. Gomez için Milan ile masaya oturan sarı-lacivertliler, Sosa için de nabız yokladı. Transfere kesin gözüyle bakan Trabzonspor ise bu gelişme sonrası maliyet yükselse bile Sosa'yı renklerine bağlamaya kararlı.
Sosa Beşiktaş'ta 78 maça çıkmış, 14 gol atıp, 22 de asist yapmıştı.
Tatil keyfi
Trabzonspor formasıyla 61. golünü önceki gün Fenerbahçe'ye atan Burak Yılmaz, dün tatilin keyfini çıkardı. Hamsiköy'e giden Burak, burada derenin içine attığı sandalyede otururken, tutttuğu balıkla poz verdi.
Kucka'da kırık var
F.Bahçe ile 2-2 biten maçta Trabzon iki sakat verdi. Yüzüne darbe alan ve burnunda çökmeli kırık tespit edilen Kucka dün operasyon geçirdi. Slovak oyuncu maske ile idmana çıkacak. Kasığında çekme olan ve 20. dakikada oyundan çıkan Burak'ın ise bugün MR'ı çekilecek.