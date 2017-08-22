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'da müjdesi

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017 17:02
Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi

Bordo-mavili futbolcunun, hafta sonundaki Göztepe maçında takımdaki yerini alabileceği belirtildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan 'un golcü futbolcusu 'dan iyi haber geldi.

Sarı-lacivertli takım ile oynanan maçın 20. dakikasında kasığında oluşan ağrı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Burak Yılmaz'ın MR'ının çekildiği belirtildi.

Kasığında gerilme olan oyuncunun 1-2 gün dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Golcü oyuncunun oynama isteğinin olduğu ve Göztepe maçında takımdaki yerini alabileceği kaydedildi.

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Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi
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