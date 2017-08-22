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Vida imzayı attı

Giriş Tarihi: 22.8.2017 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 10:04
Vida imzayı attı

Beşiktaş'ın, Dinamo Kiev'de forma giyen Domagoj Vida transferini noktaladığı iddia edildi.

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Vida imzayı attı
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