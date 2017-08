Volkan yıkılırsa takım çöker

BUGÜN NELER OLDU

: Volkan'ı sadece bir kaleci olarak görürseniz çok büyük hata yaparsınız. O, önemli bir takım lideridir. Oyuncu grubunu bir arada tutan tutkaldır. Volkan Demirel , İtalyan efsane Buffon'u rol model almalı ve sıkı çalışmalıVardar maçında kalede Kameni olur. Ama onun da işi hiç kolay değilVolkan Demirel, böylesine bir dönemi daha önce de yaşadı. Ama aşmayı başardı, şampiyonluk yaşadı.Volkan'ı sadece bir kaleci olarak görürseniz çok büyük hata yaparsınız. 15 yıl Fenerbahçe forması giyip kulübün sembolü haline gelmesi sadece yaptığı kurtarışlar nedeniyle değil.Bu sezonkurulan yeni kadroyu da bir araya getirip onlarınarkadaşlığını pekiştirecek olan Volkan'ın bukarakteri olacak.Ayrıca sahadaki futbolcu ıslıklanmaz, desteklenir. Taraftar kesinlikle acımasız olamaz.Volkan'a başkan Aziz Yıldırım 'ın kararıyla yeni bir sözleşme yapıldı.Taraftaronu sildi. En ufak bir yanlışında protestoyauğrayacaktır. Tolga Zengin yaptığı birkaç hatasonrası taraftar gözünde kötü kaleci ilan edildi.Şimdi Aykut Kocaman 'ın işi çok zor.Eğer Fenerbahçe,sahasında oynayacağı maçta Vardar'a elenirseçok ciddi sıkıntı yaşamaya başlar.Volkan efsanesi bitti demek çok iddialı. Ama Volkan çok ciddi bir formsuz dönem yaşıyor.Her futbolcunun ve de özellikle her kalecininböyle dönemleri olur. Herhalde VolkanDemirel, şimdi şöyle düşünüyordur:Gelelim, Vardar maçına... Görünen o ki kaledeKameni olacak. Ama o da hatalı gol yediğindeVolkan'ın yaşadıklarını yaşayacak.Fenerbahçe için kaptan Volkan Demirel "sembol" oyuncudur.Volkan'ı ayağa kaldıracak en doğru formül ise Juventus kalecisi 39 yaşındaki efsane Buffon olmalıdır. Teknik direktör Aykut Kocaman takımdan keserek, Volkan'ı geri kazanamaz.Kilolu görünen Volkan Demirel acilen Samandıra'da kamp kurmalı ve Buffon'u kendisine "Rol model" kabul edip, sadece sıkı şekilde çalışmalıdır.Yenilenen Galatasaray'ın fikstürde ilk iki maçını Kayseri ve Osmanlı ile oynamasını şans olarak görüyorum. Tüm yabancılarını sahaya süren Galatasaray'ın bu başarısının saman alevi olmayacağını düşünüyorum. Çünkü oyuncuların uyumuna bakınca herkes birbirine yardım ediyor. Yönetimin yaptığı nokta transferleri de kutlamak gerek. Özellikle Fernando'ya bayıldım. Galatasaray nihayet aradığı ön liberoyu buldu.Fernando-Maicon-Mariano üçlüsünün Brezilyalı olması, savunma ve orta alan uyumunu kolaylaştırıyor.Feghouli'nin de bayram sonrası oynayacağını düşünürsek Belhanda-Gomis-Feghouli üçlüsünün ortak yanı aynı dili konuşacak olmaları. Galatasaray bu anlayışıyla Beşiktaş kadar şampiyonluğun içindedir.O kadar kötü sezonlar yaşadılar ki bu çıkışa ihtiyaçları vardı. Gösterişli oyunlarla kazanmaları daha önemli. İlk 45'lerde rakibe nefes aldırmıyor, sonrasında da oyun akışına göre pozisyon alıyorlar. Şu da bir gerçek, sezonu erken açmaları onları ilk haftalara diğer rakiplerinden daha formda soktu. Kalan haftalar işler iyi giderse problemler de azalır. Ama baskı yediklerinde yabancılar yerliler kadar aidiyet hissi duymaz.Galatasaray'ın yeni transferleri başarılı. Rakibi bunaltırcasına presli oynamayı beceriyorlar. Fakat hala kafamda soru işaretleri var. Oyunu kontrol edebilmeyi, topu tutabilmeyi ne kadar becerebilirler kestiremiyorum. Üstelik sol kanadı hiç kullanamıyorlar. Ama pozitiflikleri, eksiklerinin yanında çok fazla. Ve kesinlikle şampiyonluk adaylarından biriler.Ne şampiyonluk göstergesi ne de bir saman alevi. Kazandığınız her maç, sizin bir sonraki karşılaşmaya daha istekli ve arzulu çıkmanıza neden olur. Galatasaray altı puan alarak Sivasspor maçı öncesi ciddi bir enerji topladı. Sivasspor maçı da İstanbul'da.. Kayseri ve Osmanlı ile sezona başladı. İki takım da çok güçsüzdü. Ben yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Osmanlı maçının ikinci yarısında G.Saray oyundan düştü. Osmanlı fırsatlar yakaladı. G.Saray hala rakiplerine pozisyonlar veriyor. Kısacası G.Saray şanslı bir fisktür ile lige başladı.Trabzon için en önemli hedef ilk üç olmalıdır.Şampiyonluğa oynayabilmesi için bu kadroya 3- 4 takviye daha şart.Bir de Ersun Yanal özellikle Fenerbahçe maçında olduğu gibi yanlış değişiklikler yapmayacak. Yanal'ın performansı, Trabzon'un da kaderini tayin eder!Üst düzey kazanma ve mücadele isteği gösteren bir takım var ortada.Sorunu çözmek adına transfer yaptılar, bu kez Burak sakatlandı.Bir takım haline gelmeleri ve kenetlenmeleri gerekiyor.Trabzonlular,biraz da iyişeyler görmeye çalışmalılar.Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Ersun Yanal'ın cesur düşünememesi yüzünden yenemedi.Bongonda'nınFenerbahçe savunmasının arkasınayapacağı koşular, Buraktahribatı yaratırdı. Ersunhoca, Bongonda değişikliğini,Trabzon 2-1 öne geçtiktenhemen sonra yapsaydı Fenerbahçesavunması öne çıkamazdı.ÖzellikleSosa, Burak Yılmaz 'ı golkrallığına taşır.Fenerbahçe'nin güçlübir kadrosu var. Ancak Aykut Kocaman'ınkendi kimliğine geri dönmesi şart.Bu söylemlerAykut hoca ile bağdaşmıyor. ÇünküAziz başkan geçmişte Aykut hocayı sessizkalmakla suçlamıştı. Şimdi ise Aykut hocapsikolojik baskı yaşıyor.Aykut Kocaman,"Her şeye rağmen biz şampiyon olacağız"diye bir cümle kurdu. Demek ki bu gücüve enerjiyi kendisinde buluyor. Ama bende şunu söyleyebilirim: İşi zor. Eğer birkaçmaç daha böyle giderse Kadıköy'deki geçensenenin aynı görüntüleri tekrar yaşanabilir.Yani 3-4 bin kişiye karşı oynayabilirsiniz.Lig yolu daha uzun. Yeni takım, yeni hoca, yeni sistem bir arada olunca uyum süresi de uzuyor. Fenerbahçe'nin geleceği için karamsar değilim. En önemli oyuncular (Soldado ve Giuliano), son maçta ancak görev alabildi. Mehmet Ekici'yi henüz görmedik. Bir stoper gelecek. İyimserliği sağlayan takımın mücadele gücü, kazanma isteği ve dayanışması. Hatalar azaldığında çok ciddi çıkış da yaşarlar.Beşiktaş toparlayacak. Ve halen Türkiye'nin en organize ve en kaliteli kadrosu Beşiktaş'ta. Yalnız Cuma gecesi Şenol Güneş 'in konuşmalarından geleceğe yönelik sorunlar hissettim.Ama benim tanıdığım Orman, akıllı adamdır ve durumu toparlamayı başaracaktır.Kimsenin tahtının sallandığı yok. Yinelemekte fayda var; daha iki haftayı geride bıraktık.Bu tür yorumların hiçbirine katılmıyorum.Beşiktaş'ta şu an alarm zilleri çalıyor.Kasımpaşa maçı sonrasında ortak görüşleri, "Daha ligin ikinci haftası. Zamanımız var" şeklindeydi. Ama aslında sezon başı problemlerini çözemedikleri gibi, büyütüyorlar.Bu kez tek rakiple yarışmayacaklar. Sadece Galatasaray değil Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor da iddialı takımlar.Beşiktaş kulübesine bakıyorum: Yönetimin flaş transferleri Lens, Negredo, Medel üçlüsü yan yana oturuyor.Şenol hoca şampiyonolan kadroya daha sıcak bakıyor. Beşiktaşyine zirvenin favorisi ama kadro derinliğindebu kez yıldızlar var.Bakın;Galatasaray aldığı tüm yabancılarını sahaya sürdü ve olumlu bir ivme yakaladı.Bu ayrıntı, Şenol Hoca'nın üstünde Demokles'in Kılıcı gibi sallanıyor.