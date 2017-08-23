Acı tecrübe!

West Ham kampında sakatlanan Feghouli Galatasaray
'a imzayı atar atmaz sağlık heyeti tarafından tedaviye alındı. Takım arkadaşlarının fizik olarak gerisinde olan Feghouli'ye özel idman programı hazırlandı. Cezayirli oyuncuya milli takımından 2 ve 5 Eylül'de oynanacak maçlar için davet gelecek.
Ancak Feghouli, Sivasspor maçı kadrosuna alınmazsa sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takımı'na gitme ihtimali de ortadan kalkacak. Geçen sezon yeni transfer
i Sigthorsson
'u milli arada kaybeden Galatasaray'ın Feghouli için bu riske girmeyeceği ifade edilirken, Cezayirli yıldız 4. haftadaki Antalya
spor maçına saklanacak.