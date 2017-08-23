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Acı tecrübe!

MEHMET ÖZCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.8.2017
Acı tecrübe!

Geçen sezon milli takım kampında sakatlanan ’u oynatamadan gönderen Cimbom, West Ham’dan sakat gelen ve Eylül ayının ilk haftasında hazır olacak olan 'yi Cezayir Milli Takımı’nın maçlarına göndermeyecek

West Ham kampında sakatlanan 'a imzayı atar atmaz sağlık heyeti tarafından tedaviye alındı. Takım arkadaşlarının fizik olarak gerisinde olan Feghouli'ye özel idman programı hazırlandı. Cezayirli oyuncuya milli takımından 2 ve 5 Eylül'de oynanacak maçlar için davet gelecek. Ancak Feghouli, Sivasspor maçı kadrosuna alınmazsa sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takımı'na gitme ihtimali de ortadan kalkacak. Geçen sezon yeni i 'u milli arada kaybeden Galatasaray'ın Feghouli için bu riske girmeyeceği ifade edilirken, Cezayirli yıldız 4. haftadaki Antalyaspor maçına saklanacak.
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Acı tecrübe!
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