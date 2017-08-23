Arda Turan'dan Selçuk İnan'a destek!

Barcelona'da top koşturan mili yıldız Arda Turan, sosyal medya hesabından Selçuk İnan'a destek mesajı yayınladı.

Turan'ın yaptığı açılama şöyle:



"Bak kardeşim konu ben değilim... Gerçi ben takımı karıştırdım, grupçuluk yaptım, özel hayat, bir de takımı yavaşlatma meselesi var... Basın dedi ya biz de o saygıdan bir şey demedik inanın söyleyin... Asıl konuya gelelim; bu fotoğrafta gördüğünüz adamla bu konuları hiç konuşmadım. O benim gibi değil, üzülünce susar. Ama benim hatırladığım, Avrupa'ya geldiğim günden beri bütün mazide bu adam var. Bize gelirken ona nasıl yalvardığımı unuttum bile. Onu sevmeyebilirsin; kötü mü oynadı, evet! Bence de biraz ama kardeşim ne oluyor ya, ne olmuş bize... (Şu dördüncü yıldızı ilk biz takalım diyen biz değil miydik?) Son 10 kupayı bize kim kaldırdı, kimdi mimarlarından biri, ne oldu bizim vefamıza... Biz hep kazanınca mı Galatasaraylıyız bak... !!! Onu kalbimizden, hayatımızdan, formamızdan atacaksak bile saygıyla yapalım, hak ettiği bu... Sadece birazcık saygı. Sana ne deme bana; senin gibi Galatasaray taraftarıyım hakkım var... Senin bize küfür etmeye hakkın olduğu gibi (Paşa iyi ki varsın iyi ki kaptanımız oldun...) Ben Galatasaray taraftarıyım ve önünde hep saygıyla eğileceğim. Selçuk (Yine kaşındım ama ne yapıyım bu benim hissettiğimi söylemezsem ölürüm)"