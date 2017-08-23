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Berbatov, 'a transfer oldu

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.8.2017 16:41
Berbatov, Hindistan'a transfer oldu

temsilcisi , 36 yaşındaki Bulgar golcü Berbatov'u kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden , tecrübeli Bulgar golcü 'u renklerine bağladı.

Kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp kariyerinde Bayer Leverkusen, Manchester United, Tottenham ve Monaco gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Berbatov, Bulgaristan Milli Takımı'nda ise 78 maçta 48 kez ağları sarsarak ülkesinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Ligde son 3 yılda iki kez finale kalmasına rağmen kupa sevinci yaşayamayan Kerala Blasters, geçen hafta da Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Wes Brown'ı kadrosuna katmıştı.

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Berbatov, Hindistan'a transfer oldu
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