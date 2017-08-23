Aykut Kocaman: Mutlaka stoper almamız lazım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Martin Skrtel, Vardar maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

TAKIMIN DEĞERLENDİRMESİ

Yaşadığımız dönem büyük bir sürpriz değil benim için. Bir takım şeyler değiştirmemiz lazım. Bu dönemi idare etme açısından skorlarda bir beklentim vardı, bu olmadı. Kaleyi bulan şut sayısı 8, yediğimiz gol sayısı 6. Son 3 maçımızda kaleye atılan her şut neredeyse gol olmuş. Bunu tamamen oyuncular üzerinden açıklamak doğru değil. Mümkün olduğu kadar yaşananları analiz ederek yaşanacakları öngörmeyle geçiyor hayatımız. Bu oyunda da böyle bu. Yeni oyuncularla yeni oyun düzeni kurmaya çalışırken bu sorunlarla karşılaşmak bizim için de sorun oldu. Oyuncuların bir ortalamaları var. Sabır inat bilgi ve sürekli tekrar yaparak bu ortalamaları kendi lehimize çevireceğimize inanıyorum.

TOPAL VE JOSEF'İN BERABER OYNAMASI

Fikrin sportif ve psikolojik açılımı var. Psikolojik olarak bu düşünceyi dışlamak mümkün değil. Ancak sportif olarak bakıldığı zaman başka bir gerçek ortaya çıkıyor. Dünyadaki futbolung gerçeği. Oyun topla oynanıyor. Bunu yapmak için de topu rakipten almaya ihtiyaç var. Bu oyuncualr da bu anlamda önemli roller görüyor. Sadece Topal-Josef için değil başka oyuncular için de oldu bunlar. Temel problem sadece bu isimlerin yan yana oynaması değil, oyuna bakış ve yönlendirme ile öndeki oyuncuların skor yapma sıkıntılar var. Öndeki oyuncular skor yapmada sıkıntı yaşadıkları zaten yük diğer tarafa biniyor. Sorunları çözmek için sürekli düşünüyorum ama bozup yeniden yapmak yerine var olanın üzerine koymak benim tarzım. Bunu doğru yönetebilmek için çaba harcadığımın bilinmesini isterim.

GIULIANO VE FORVETTE KİMİN OYNAYACAĞI?

Maçla ilgili çözülmesi gereken soru forvet olacak. Başlayan takım kadar önemli olan şey bitiren takım. Trabzon maçı için bunu söylemeyeceğim. Graz maçları ve Göztepe maçı. Problemimiz başlayanlardan çok sonraki hamlelerde sürdürme ve artırma şansımızın olmamasıydı. Trabzon maçı bunun tersini gösterdi. Özellikle Giuliano pozitif rol oynadı. Kaliteli oyuncular oyunun ritmini yakalayarak travmatik bir maçı doğru oynayan bir maça çevirdiler. Başlayacağım kadrodan çok bitireceğim kadroyu düşüneceğim. Fiziksel anlamda bir adım daha attık gibi görünüyor. Atılacak 1 golün zamanlaması çok önemli.

TARAFTARIN DESTEĞİ

Sorunları aşarız aşamayız yarın göreceğiz ama sorunları aşma konusunda istek var. Son iki maçımızda harika bir enerjisi olarak bir taraftar grubumuz vardı. Bu enerjinin zaman zaman tepkisel hali de var. Daha fazla takımı iten, ki Trabzonspor maçın göründü, son 15 dakikada takımın kuvvetli halinde ana etkenlerden biriydi. Dönemsel olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bunu aşabilme gücü, yeteneği, iradesi ve kuvvetli enerjisi ile taraftara sahip olacağız. Bu dönemler bir şekilde aşılacak. Birkaç maç daha benzer görüntüler sunabilir ama bu geçiş döneminde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey isteyen grubun güçlü iradesi. Bunu koruyabilirsek turu geçme şansımızı artıracağını düşünüyoruz.

TRANSFER OLACAK MI?

Giuliano ve Soldado'dan sonra pozisyonlardaki tamamlanmamızı yaptık. Sayısal olarak uzun maratonda mutlaka stopere ihtiyacımız var. Temel pozisyonu stoper olan 2 oyuncumuz var. Kadrodan gitmek isteyenler de oluyor, talip olup da alamadıklarınız da oluyor. Burayı yönlendirecek olan sadece bizim taliplerimiz ver 10 günün getirecekleri de oluyor. Bekleyip göreceğiz.

PROTESTO EDİLEN FUTBOLCULAR...

Antrenörlükteki avantajlarımdan bir tanesi, uzun bir futbolculuk dönemim oldu. Oynadığım dönemde hissettiklerimi unutmamaya çalıştım. Bunları da aktarmaya çalışıyorum. O günlerle bugünleri harmanlayarak anlamaya çalışıyorum. Sebebi ne olursa olsun futbolcunun en büyük yükü kendi taraftarınca protesto edilmektir. Bunun yarattığı sonuçlar doğal olarak pek çoğunda sorumluluk almaktan kaçmaya doğru gidiyor. Protesto edilmemek için sorumluluk almazsınız. Erken protesto edilmemek için sorumluluk almaya başlayınca oyuncu, güç dengeleri de değişmeye başlıyor. Bunu kırmak bizim elimizde.

SKRTEL: MOTİVASYON FENERBAHÇE'DE OYNAMAKTIR

"Yeteneklerimize inanıyoruz, bize turu getirecek skoru alabileceğimize inanıyoruz. Bizim için kolay olmayacak. Bir şeyler üretmeye çalışırken, hatalar yapabiliyorsunuz. Bizim yaptığımız için bir parçası bu hatalar. Motivasyona gerek yok, motivasyon Fenerbahçe'de oynamaktır. Kalemizde çok gol gördük, ama daha çok bireysel hatalardan gelen goller bunlar. Bize düşen çalışarak değiştirmek."