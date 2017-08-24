Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ın rakipleri belli oluyor

Giriş Tarihi: 24.8.2017 18:14 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 19:01
Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor

'ın rakiplerinin belli olacağı grupları saat 19:00'da başlıyor. Kura çekimini canlı aktaracağız.

UEFA 'nde 2017-2018 sezonu bugün Monaco'da gerçekleşiyor. TSİ 19.00'da başlayan kura çekiminde 'ı Başkan Fikret Orman ile birlikte, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner temsil ediyor. Devler Ligi'nde ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev'in Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Siyah-beyazlı temsilcimiz kura çekiminde üçüncü torbada yer alıyor

Beş Play-Off rövanş karşılaşmasının ardından torbaların son şekli şöyle:

1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova

2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United

3. TORBA: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Roma, BEŞİKTAŞ, Liverpool

4. TORBA: Celtic, CSKA Moskva, Sporting CP, APOEL, Feyenoord, Maribor, Qarabağ, RB Leipzig

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz