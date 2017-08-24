Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu kura çekimi bugün Monaco'da gerçekleşiyor. TSİ 19.00'da başlayan kura çekiminde Beşiktaş'ı Başkan Fikret Orman ile birlikte, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner temsil ediyor. Devler Ligi'nde ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev'in Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Siyah-beyazlı temsilcimiz kura çekiminde üçüncü torbada yer alıyor

Beş Play-Off rövanş karşılaşmasının ardından torbaların son şekli şöyle:



1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova

2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United

3. TORBA: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Roma, BEŞİKTAŞ, Liverpool

4. TORBA: Celtic, CSKA Moskva, Sporting CP, APOEL, Feyenoord, Maribor, Qarabağ, RB Leipzig