Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ın 'ndeki fikstürü belirlendi

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2017 22:08
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belirlendi

Siyah-beyazlılar, G 'ndaki ilk maçını 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacak

'ın yer aldığı UEFA G 'nda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Siyah-beyazlılar, "Kupa 1"deki ilk maçını 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yaparken, gruptaki son karşılaşmada ise 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig ekibine konuk olacak.

G Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

13 Eylül Çarşamba:

Porto - Beşiktaş

Leipzig - Monaco

26 Eylül Salı:

Beşiktaş - Leipzig

Monaco - Porto

17 Ekim Salı:

Monaco - Beşiktaş

Leipzig - Porto

1 Kasım Çarşamba:

Beşiktaş - Monaco

Porto - Leipzig

21 Kasım Salı:

Beşiktaş - Porto

Monaco - Leipzig

6 Aralık Çarşamba:

Leipzig - Beşiktaş

Porto - Monaco

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz