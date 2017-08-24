Ersun Yanal istikrarı ön planda tutuyor

Geçtiğimiz sezon dip yaptığı dönemde önemli hamleler yaparak yeniden yükselişe başlayan Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde son 1 sezonda istikrarlı gidişten taviz vermiyor. Acele etme yerine kademe kademe ilerlemeye özen gösteren, transferlere de buna göre yön veren Karadeniz ekibinde deneyimli teknik adam iskelet kadroyu oluşturmak için büyük bir mesai harcıyor.

Bordo-mavililerin sahasında oynadığı Atiker Konyaspor ve deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçlarında, Yanal'ın oluşturmak istediği iskelet kadronun temellerini görmek mümkün. Deneyimli teknik adam 1 galibiyet ve 1 berebarlik elde ettikleri son iki maçta iki değişiklik yaptı. Esteban'ın yerine kaleyi cezası biten Onur'a teslim eden Yanal, Bongonda'nın yerine ise Bero'ya şans verdi. Son iki maçta sahaya sürdüğü ilk on birin 9'unu değişmeyen Yanal, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz gibi performansına ve kalitelerine güvendiği isimleri değişmedi.



TAKVİYELER KADROYU BELİRLEMEDE ETKİLİ OLACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, zirveye oynayacak alternatifli oyuncu grubunu oluşturmak için yönetim kurulu ile birlikte yoğun bir çaba harcıyor. Savunma ve orta sahaya önemli isimlerin katılması beklenen Trabzonspor'da gelecek olan oyuncuların durumları iskelet kadroyu oluşturmakta belirleyici olacak. Savunma bölgesine yapılacak olan transfer Durica ve Uğur Demirok'un yerlerini sollayacak. Orta sahaya yapılacak olan 10 numara transferi ise Teknik Direktör Ersun Yanal'ın son iki maçta Bongonda ve Bero değişikliğini yaptığı bölgeyi direk etkileyecek.