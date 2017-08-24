Fenerbahçe Vardar maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Vardar maçı şifresiz mi?

Bu sezon başarı odaklı iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe; kadrosuna Valbuena, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Kameni, Isla, Giuliano ve Soldado gibi yıldızları kattı. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Vardar maçından alınacak sonuç büyük önem taşıyor. İlk maçı 2-0 mağlup bitiren Fenerbahçe'de amaç en az 3 farkla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. Fenerbahçe 90 dakikayı 2-0 galip bitirirse maç uzatmalara gidecek. Eğer Fenerbahçe, Vardar'dan bir gol yerse turu geçmek için en az 4 gol atmak zorunda. Roberto Soldado Vardar maçında oynayabilecek mi? Fenerbahçe Vardar maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Vardar maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Vardar maçı şifresiz mi? İşte iki takımın muhtemel 11'leri ve karşılaşma hakkındaki tüm detaylar...

Fenerbahçe, bu akşam Vardar karşısında çubuklu formasıyla turu arayacak.

FENERBAHÇE

Volkan Demirel

Isla

Skrtel

Neustadter

İsmail Köybaşı

Mehmet Topal

Ozan Tufan

Alper Potuk

Nabil Dirar

Valbuena

Van Persie

Vardar'ın muhtemel 11':

Filip Gacevski

Velkovski

Hambardzumyan

Evgen Novak

Besir Demiri

Spirovski

Kojasevic

Boban Nikolov

Alves Ribeiro

Jambul Jighauri

Blazevski Barseghyan

Kadıköy'ün efendisi

Vardar maçı öncesi Fenerbahçe iç saha performansına güveniyor. Kanarya, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Yaklaşık 2 yıldır Avrupa kupalarında sahasında maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe Vardar karşılaşması bugün saat 20:30'da SMART SPORTS'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kalesini kapatamıyor

Fenerbahçe, son 13 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Ligin ilk 2 haftasında kalesinde 4 gol gören sarı-lacivertliler, geçen sezondan 8, bu sezon ise ilk 5 resmi maçta toplam 18 kez topu filelerinden çıkardı. Kanarya son olarak 23 Nisan'daki G.Saray derbisinde kalesinde gole izin vermemişti.

Soldado kulübede

Aykut Kocaman bu akşam ilk 11'de düşündüğü Soldado'yu kulübeye çekti. Dün akşamki idman öncesi sağ ön adalesinde sertlik ve kanama tespit edilen İspanyol forvet, riske edilmeyecek. Maça Robin van Persie ile başlayacak olan Kocaman, gerek görürse Soldado'yu ikinci yarıda sahaya sürecek.

Kanarya'da 4 eksik

Sarı-lacivertli takımda ilk maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Josef de Souza, Vardar karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Fernandao da kadroda yer almıyor. Yeni transfer Giuliano ise statü gereği ilk maçta olduğu gibi bugün de oynayamayacak.

'Strese girmeyin!'

Aykut Kocaman'ın dün akşamki idman sonrası soyunma odasında futbolcularla bir toplantı yapıp, "Strese dikkat. Gereksiz yere strese girmeyin" dediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın "İlk maçtaki skor nedeniyle erken gol bulup maçı koparmalıyız. Gol gecikirse stres artar" dediği bildirildi

Avrupa'da 220. sınav

Fenerbahçe, Avrupa'da bugüne dek 219 maçta 81 galibiyet elde etti, 45 beraberlik yaşadı ve 93 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turunda sadece 1 kez elendi..