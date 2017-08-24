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: 'Umutluyum, iyi bir sezon geçireceğiz'

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2017 20:39 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 20:45
Fikret Orman: 'Umutluyum, iyi bir sezon geçireceğiz'

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Fransa'nın Monaco, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımı ile eşleşti.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da çekilen kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı , siyah-beyazlı ekibe tecrübeli ve kaliteli oyuncuların geldiğini bu sebeble de umutluyum olduğunu söyledi.

Fikret Orman, "Bu sene de Fransız ve Portekiz takımları geldi. Alman takımı da geldi. Bu seviyede kolay yok. Biz herkesin saygı duyduğu bir kulübüz. Mücadele edeceğiz. Kuvvetli bir takımız ve iyi bir teknik kadromuz var. Kadromuza tecrübeli ve kaliteli oyuncular geldi. Umutluyum. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.

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Fikret Orman: 'Umutluyum, iyi bir sezon geçireceğiz'
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