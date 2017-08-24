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8 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2017 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 11:02
Galatasaray 8 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor

, Süper Lig’de bu hafta oynayacağı maçından galip ayrılması durumunda 2009-2010 sezonundan sonra ilk defa ligde ilk 3 haftayı 3 puanla tamamlamış olacak.

Süper Lig'in 3. haftasında , yarın saat 21.45'te Türk Telekom Stadyumu'nda ile mücadele edecek. Süper Lig'de ilk iki haftayı galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'u mağlup ederek Milli Takım arasına kayıpsız girmek istiyor.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda 8 yıl sonra bir ilki yaşamış olacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk 3 haftasını 3 galibiyetle geçmeyi en son 2009-2010 sezonunda yaşamıştı. O dönem takımın başında Hollandalı çalıştırıcı Frank Rijkaard bulunuyordu. Sarı-kırmızılılar, ilk 3 haftayı 3 galibiyetle kaparken, rakip fileleri de 11 kez havalandırmıştı.

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Galatasaray 8 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor
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