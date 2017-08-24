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İşte 'de 3. haftanın hakemleri

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2017 14:07
İşte Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri

Ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

26 Ağustos Cumartesi:

19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek

19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan

21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus

21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar

27 Ağustos Pazar:

19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

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İşte Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri
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