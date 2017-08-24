Karabağ'dan tarihi başarı! İşte Karabağ'ın Süper Lig'de oynayan yıldızları...

Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş karşılaşmaları oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kopenhag'a konuk oldu. İşte tarihi başarının mimarları olan Karabağ'ın kadrosu...

Kopenhag'ın kadrosunda daha önce Türkiye'de forma giymiş; Ibrahim Sehic, Rashad Sadygov ve Donald Guerrier de bulunuyor.

KOPENHAG'I ELEDİLER

Karabağ, rakibine 2-1 mağlup olmasına rağmen deplasman kuralıyla toplamda 2-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu. Karabağ bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azerbaycan takımı oldu.

Kopenhag'ın gollerini Federico Santander ve Andrija Pavlovic atarken Karabağ'a tarihi başarıyı getiren gol Dino Ndlovu'dan geldi.

Karabağ'ın kadrosu:

Anton Kanibolotsky

Ibrahim Sehic

Shakhruddin Makhammadaliev

Jakub Rzezniczak

Badavi Guseynov

Elvin Yunuszade

Rashad Sadygov

Ansi Agolli

Elgyun Ulukhanov

Maksim Medmedev

Arif Dashdemirov

Abbas Huseynov

Elvin Musazade

Michel

Gara Garayev

Joshgun Diniev

Richard

Rahid Amirguliev

Elshan Abdullaev

Wilde Donald Guerrier

Dani Quintana

Mahir Madatov

Afran Izmailov

Dino Ndlovu

Agabala Ramazanov