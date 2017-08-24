Karabağ'dan tarihi başarı! İşte Karabağ'ın Süper Lig'de oynayan yıldızları...

Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş karşılaşmaları oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kopenhag'a konuk oldu. İşte tarihi başarının mimarları olan Karabağ'ın kadrosu...
Kopenhag'ın kadrosunda daha önce Türkiye'de forma giymiş; Ibrahim Sehic, Rashad Sadygov ve Donald Guerrier de bulunuyor.
KOPENHAG'I ELEDİLER
Karabağ, rakibine 2-1 mağlup olmasına rağmen deplasman kuralıyla toplamda 2-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu. Karabağ bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azerbaycan takımı oldu.
Kopenhag'ın gollerini Federico Santander ve Andrija Pavlovic atarken Karabağ'a tarihi başarıyı getiren gol Dino Ndlovu'dan geldi.
Karabağ'ın kadrosu:
Anton Kanibolotsky
Ibrahim Sehic
Shakhruddin Makhammadaliev
Jakub Rzezniczak
Badavi Guseynov
Elvin Yunuszade
Rashad Sadygov
Ansi Agolli
Elgyun Ulukhanov
Maksim Medmedev
Arif Dashdemirov
Abbas Huseynov
Elvin Musazade
Michel
Gara Garayev
Joshgun Diniev
Richard
Rahid Amirguliev
Elshan Abdullaev
Wilde Donald Guerrier
Dani Quintana
Mahir Madatov
Afran Izmailov
Dino Ndlovu
Agabala Ramazanov