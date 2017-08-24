Öncelik Vida olmazsa Ba

Beşiktaş
, yapacağı son transferi yabancı kontenjanına göre ayarlayacak. Statü gereği; takımlar 14 yabancıya lisans çıkartabiliyor. 17 yabancısı bulunan Kartal, Boyko, Franco, Milosevic ve Aras'ı göndererek, yabancı sayısını 13'e düşürmeyi ve Kiev'in stoperi Domagoj Vida'yı renklerine bağlamayı planlıyor. Ayrıca Demba Ba
ile görüşen yönetim, Senegalli golcüye, "Bir yabancı hakkımız var. Onu da Vida'ya saklıyoruz. Vida şimde olursa lisansı ona vereceğiz. Devre arasına kalırsa, sana Ocak ayına kadar lisans çıkartabiliriz
" mesajını iletti. Vida bonservisini hemen alamazsa son lisans, teklifi kabul etmesi halinde Demba Ba'ya çıkarılacak. Son ihtimal ise Beck'in de elden çıkarılması durumunda iki oyuncunun transfer edilmesi.
SON TEKLİF:
Vida için Kiev'e 1 milyon Euro ve Boyko önerildi.