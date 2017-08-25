Aslan'ın hiç şakası yok: 3-0

Süper Lig'de Kayserispor ve Osmanlıspor'u yenerek süper bir başlangıç yapan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.



Türk Telekom Stadı'nda 21.45'te başlayan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetti.



Lige fırtına gibi giren Galatasaray, taraftarının önünde Sivasspor'u 41. ve 71. dakikalarda Tolga Ciğerci ve 83. dakikada Gomis'in penaltıdan kaydettiği golle Cimbom zorlu mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.



4 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ



Galatasaray'ın Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada uzun bir aradan sonra sarı-kırmızılılar kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezon 32. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı Osmanlıspor müsabakasından 2-0 galip ayrılarak, gol yememişti. O karşılaşmadan sonra oynadığı geçen sezon Alanyaspor, Konyaspor, bu sezon da Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında kalesinde gol gördü.







Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Selçuk İnan), Fernando, Ndiaye, Belhanda (Dk. 86 Yasin Öztekin), Rodrigues, Gomis (Dk. 87 Eren Derdiyok)

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Hakan Bilgiç, Bjarsmyr, Dyakov, Elderson, Leandrinho (Dk. 72 Mert Hakan Yandaş), Hakan Arslan, Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 80 Muhammet Demir), Auremir, Kone (Dk. 87 Ergin Keleş)

Goller: Dk. 41 ve 71 Tolga Ciğerci, Dk. 83 Gomis (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 10 Mariano, Dk. 45 Serdar Aziz, Dk. 75 Tolga Ciğerci (Galatasaray)







GOMIS YİNE BOŞ GEÇMEDİ



Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup ettiği karşılaşmada penaltıdan gol atan Bafetimbi Gomis, bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.



Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Süper Lig'de oynanan Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında gol atan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, bu müsabakayı da boş geçmedi. Gomis, 82. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek, bu sezonki 4. golünü kaydetti.



Gomis'in golünden sonra sosyal medya da Fransız futbolcuyla özleşen Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısı statta anons edildi.



TRİBÜNLER DOLDU

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nın tribünleri doldu.

Ligin ilk 2 maçında ortaya konan başarılı futbol, taraftarları yeniden stada çekti ve uzun bir aradan sonra tribünlerde boş yer kalmadı.

Galatasaray Kulübünün bu maç için 50 bin taraftar hedefi koyarak sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, karşılığını buldu.

TAKIMA DESTEK YÜKSEK

Sarı-kırmızılı futbolseverler, Demir Grup Sivasspor maçında takımlarına büyük destek verdi.

Tribünleri dolduran taraftarlar, takımın sahaya çıkmasıyla birlikte tezahüratlarını artırırken, oyuncuları da önce toplu halde, sonrasında ise ayrı ayrı tribüne davet ederek, "üçlü" çektirdi.





Türk Telekom Stadı'nda 50 bin Gomis maskesi ile yıldız oyuncuya ırkçılık karşısında destek veriliyor.

GOMİS'E ÖZEL İLGİ

Galatasaray taraftarları, sosyal medya üzerinden ırkçı ifadelerin hedefi olan Bafetimbi Gomis'e özel ilgi gösterdi.

Gomis'e destek vermek için tezahüratlar yapan taraftarlar, Fransızca olarak, "Non au racisme (Irkçılığa hayır)" ve "Hepimiz Gomisiz" pankartları açtı.

Seremoni esnasında ise taraftarlar, Gomis'in maskesini takarken, tribünlerde hem Türkçe hem de İngilizce olarak, "Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Hz. Muhammed (SAV)." ve "Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, psikolojik bir hastalıktır." pankartlarının olması dikkati çekti.



SELÇUK İNAN TRİBÜNLERE ÇAĞRILDI

Sarı-kırmızılı ekipte kadronun yenilenmesinin ardından süre almakta sıkıntı yaşayan ve takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Selçuk İnan'a taraftarlarca jest yapıldı.

Alınan bazı başarısız sonuçlar sonrası zaman zaman tepkilerin de hedefi olan Selçuk, yapılan tezahüratlar üzerine tribünlere gitti ve taraftarların alkışlarıyla karşılandı.





DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA TFF'DEN İZİN ÇIKMADI

Galatasaray Kulübünün Avrasya Özel Çocuklar Derneğinde eğitim gören down sendromlu çocuklar ile ailelerini Demir Grup Sivasspor maçında ağırlama ve yine çocukların seremonide yer alması planı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) takıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, planlanan program için TFF'ye gönderilen izin talebi, down sendromlu çocuklar ve ailelerinin Passolig kartı olması gerektiği uyarısıyla kabul edilmedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının da devreye girmesine karşın, talebin TFF tarafından reddedildiği, ancak bir sonraki iç saha maçında ağırlama yapılabilmesi için çaba sarf edildiği aktarıldı.





KONUK EKİBİ TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Demir Grup Sivasspor taraftarları, Türk Telekom Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.

Statta kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alan yaklaşık 200 kişilik konuk ekip taraftar grubu, takımlarına destek verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI



10. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Emre Kılınç'ın ceza sahasına yaptığı ortada, penaltı noktası üzerinde Cyriac'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

11. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Tolga Ciğerci'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Rochet'ten döndü. Tolga Ciğerci'nin dönen topa penaltı noktası gerisinden uygun durumda yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

36. dakikada Tolga Ciğerci'nin soldan yaptığı ortada savunmanın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Rodrigues, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Sağına gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştıran kaleci Rochet, gole izin vermedi.

41. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahasında Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topu, arka direkte Gomis yine kafayla Tolga Ciğerci'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.





MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI



52. dakikada Muslera'nın kısa düşen topu sonrası gelişen konuk takım atağında, son olarak ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

60. dakikada rakip takımın yarı sahasından aldığı topla çalımlarla ilerleyen Belhanda, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faslı futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada Galatasaray, skoru 2-0 yaptı. Soldan gelişen sarı-kırmızılı takımın atağında, Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına giren Linnes, meşin yuvarlağı ceza yayına doğru çıkardı. Bu bölgede Tolga Ciğerci attığı sert şutta, topu kaleci Rochet'in uzandığı köşeden ağlara gönderdi.

82. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Demir Grup Sivasspor ceza sahasında Ndiaye'nin kontrol etmek istediği topa Bjarsmyr'in elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, takımını 3-0 öne geçirdi.

90+1. dakikada hızla konuk ekibin ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Rochet topu kornere attı.

Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.