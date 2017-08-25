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Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı!

Giriş Tarihi: 25.8.2017 12:26 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 13:00
Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı!

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arda Turan ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı!
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