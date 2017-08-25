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Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı!
Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı!
Giriş Tarihi: 25.8.2017
12:26
Güncelleme Tarihi: 25.8.2017
13:00
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arda Turan ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
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