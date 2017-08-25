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Başakşehir ve Adebayor ile 2 yıl daha!

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 12:45 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 12:46
Başakşehir ve Adebayor ile 2 yıl daha!

, Togolu yıldız futbolcusu 'un sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli kulübe olan ve bu süreçte Başakşehir forması altında çıktığı 22 karşılaşmada 8 gol atma başarısı gösteren Adebayor'un sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. 'in resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Sheyi ile iki yıl sözleşme uzattı. 31 Ocak 2017 tarihinde takımımıza katılan ve 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Togolu dünya yıldızı futbolcumuz, yeni sözleşmeyle birlikte 2020 yılına kadar kulübümüzde kalacak. Yeni sözleşmenin kulübümüz ve Emmanuel Adebayor'a hayırlı olmasını dileriz."

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Başakşehir ve Adebayor ile 2 yıl daha!
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