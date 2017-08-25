Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuralarının çekimi bugün gerçekleşti. Geçen yıl Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kura çekimine 3. torbadan katıldı. 32 takımın yer aldığı kura çekiminde siyah-beyazlılar, G Grubu'nda yer alırken rakipleri ise Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Leipzig oldu.

Kopenhag'ı eleyerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Azerbaycan ekibi Karabağ ise C Grubu'nda yer aldı.

Grup maçları 12-13 Eylül'de başlayacak. İkinci maçlar 26-27 Eylül, üçüncü maçlar 17-18 Ekim, dördüncü maçlar 31 Ekim-1 Kasım, beşinci maçlar 21-22 Kasım, son maçlar ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak. Eğer, Beşiktaş gruptan çıkmayı başarırsa 11 Aralık'ta son 16'daki rakibi belli olacak. Son 16'da ilk maçlar 13-14-20-21 Şubat'ta, rövanşları ise 6-7-13-14 Mart'ta oynanacak. Çeyrek final maçları 3-4 Nisan, rövanşları 10-11 Nisan'da oynanacak. Yarı finaller 24-25 Nisan, rövanşları 1-2 Mayıs'ta olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev'in Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi sonrası oluşan gruplar şöyle:

A Grubu

Benfica (Portekiz)

Manchester United (İngiltere)

FC Basel (İsviçre)

CSKA Moskova (Rusya)

B Grubu

Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint Germain (Fransa)

Anderlecht (Belçika)

Celtic (İskoçya)

C Grubu

Chelsea (İngiltere)

Atletico Madrid (İspanya)

Roma (İtalya)

Karabağ (Azerbaycan)

D Grubu

Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan)

Sporting Lizbon (Portekiz)

E Grubu

Spartak Moskova (Rusya)

Sevilla (İspanya)

Liverpool (İngiltere)

Maribor (Slovenya)

F Grubu

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Manchester City (İngiltere)

Napoli (İtalya)

Feyenoord (Hollanda)

G Grubu

Monaco (Fransa)

Porto (Portekiz)

BEŞİKTAŞ (Türkiye)

Leipzig (Almanya)

H Grubu

Real Madrid (İspanya)

Borussia Dortmund (Almanya)

Tottenham (İngiltere)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

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