Del Valle Gazişehir Gaziantep'te

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Venezuelalı futbolcu Yonathan Del Valle ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Bursaspor'da oynayan Del Valle'yi kente davet etti.

Yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmanın sağlanması üzerine Del Valle ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni sezonda Gazişehir Gaziantep'te 28 numaralı formayı giyecek olan Del Valle ile ilgili açıklamada şu görüşlere yer verildi:

''Oyuncumuza bir kez daha 'hoş geldin' diyor, armamız altında başarılar diliyoruz. 1,73 metre boyundaki yıldız futbolcu, kariyerinde 174 resmi karşılaşmaya çıkarken, 27 gol attı. Venezuela Milli Takımı ile toplam 24 müsabakaya çıkan Del Valle, bu karşılaşmalarda 5 gol atmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 8 kez forma giyerek önemli bir tecrübeye sahip olan Del Valle, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşadı.''