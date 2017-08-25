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, 'nde tecrübe peşinde

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 17:44
Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe peşinde

UEFA 'nde gruplara kalmayı başaran 'ın Takımı Teknik Direktörü Kurban Kurbanov, Şampiyonlar Ligi'nde yapacakları maçların hem taraftarlar hem de kendileri için tecrübe kazandıracağını söyledi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Kurbanov, rakiplerinin Avrupa'nın en iyi futbol kulüplerinden olduğunu belirtti.

Kurbanov, "Bu şampiyona, hem taraftarlar hem de bizim için tecrübe olacak. Bizi, her üç takımla da ilginç maçlar bekliyor. Rakiplerimiz en güçlü ülkelerin temsilcileri. Grupta tecrübe kazanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

UEFA 'nde gruplara kalmayı başaran ilk takımı olan , C Grubu'nda Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya) ve Roma (İtalya) takımlarıyla mücadele edecek. Karabağ, ilk maçını 12 Eylül'de deplasmanda Chelsea ile oynayacak.

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Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe peşinde
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