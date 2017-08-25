Metin Albayrak: UEFA'dan men cezası almamak için...

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Albayrak, öncelikle siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çektiği kurayı değerlendirerek, "Kura öncelikle hayırlı olsun. Gruptan çıkmak istiyoruz. Geçen sene çıkamamıştık. Hedefimiz ikinci tura çıkmak. O güce sahibiz ve teknik ekibe de güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle grubumuzda kamuoyunda ve sosyal medyada Beşiktaş'ı favori olarak gösteriyorlar. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bize göre denk bir grup herkes eşit kuvvete sahip o yüzden iç saha maçları çok önemli. Evimizde oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. O çerçevede denk bir grup inşallah buradan hedefimiz ikinci tura çıkmak" şeklinde konuştu.



"HAK ETMEDİĞİMİZ CEZALAR ALDIK"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanacak olan karşılaşmalara Türkiye'den taraftar götürülmemesi üzerine yurt dışında bulunan taraftarlarla ilgili yönetim kurulunda net karar alacaklarını söyleyen Albayrak, "Avrupa'nın bütününde çok Türk vatandaşı var. Tabi ki onlarda maça gitmek isteyecek. Biz hak etmediğimiz sebebiyet vermediğimiz cezaya maruz kaldık. Tekrarında Avrupa'dan bir sene men edecekler. Tabi ki Şampiyonlar Ligi kulüp açısından önemli aynı zamanda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde tek temsil eden takımız. Bununla ilgili önümüzdeki hafta yönetim kurulu toplantısında net karar alacağız. Başkanımız Monaco'ya kuranın yanı sıra konuyla ilgili UEFA başkanıyla da görüşmek için gitti" açıklamasını yaptı.

Metin Albayrak, transferler konusunda ise şu ifadelere yer verdi:

"Transfer dönemi bitmesine az kaldı bir şey olursa olabilir olmazsa da takımımız şu an iyi durumda."