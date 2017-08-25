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'a İspanyol hakem

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 17:29 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 17:31
Milli Takım'a İspanyol hakem

A 'ın, 2 Eylül Cumartesi günü ile deplasmanda oynayacağı 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, İspanya Futbol Federasyonu'ndan David Fernandez Borbalan yönetecek.

'nın Kharkiv şehrindeki Metalist Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.
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Milli Takım'a İspanyol hakem
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