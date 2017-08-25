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:  havaya girdiği zaman iyi oyun, kötü oyun arasında fark etmiyor

Giriş Tarihi: 25.8.2017 23:18
Rıdvan Dilmen: Galatasaray havaya girdiği zaman iyi oyun, kötü oyun arasında fark etmiyor

Sabah Spor yazarı , -spor maçının ilk yarısını değerlendirdi.

'in açıklamaları şöyle;

havaya girdiği zaman iyi oyun, kötü oyun arasında fark etmiyor. Büyük takım havaya girerse iyi oyun ile kötü oyun arasında fark çok belli olmaz. Çoşkuda artık sorun yok. 'da Galatasaray'ın seyirci baskısı gibi oldu. Bugün için söylemiyorum ama hakemi de etkiliyor. Tolga'nin 3 haftada 3 golü önemli. Özgüvenini artırır. Tolga ve Tudor için iyi bir şekilde bitti ilk yarı. spor beklediğimden daha fazla pozisyon buldu. Galatasaray, Sivas'ı 2. yarıda kendi silahıyla vurabilir. Sivas biraz daha orta sahalarıyla gelince Galatasaray alan bulacak. Geçen yıl kötü takımda en çok şut vuran oyuncu 'ydi. Şimdi Tudor ne yaptı? Tolga'yı kaleye yaklaştırdı.
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Rıdvan Dilmen: Galatasaray havaya girdiği zaman iyi oyun, kötü oyun arasında fark etmiyor
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