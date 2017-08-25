Rıdvan Dilmen: Galatasaray havaya girdiği zaman iyi oyun, kötü oyun arasında fark etmiyor

Rıdvan Dilmen
'in açıklamaları şöyle;
Galatasaray
havaya girdiği zaman iyi oyun, kötü oyun arasında fark etmiyor. Büyük takım havaya girerse iyi oyun ile kötü oyun arasında fark çok belli olmaz. Çoşkuda artık sorun yok. Türk Telekom
'da Galatasaray'ın seyirci baskısı Kadıköy
gibi oldu. Bugün için söylemiyorum ama hakemi de etkiliyor. Tolga'nin 3 haftada 3 golü önemli. Özgüvenini artırır. Tolga ve Tudor için iyi bir şekilde bitti ilk yarı. Sivas
spor beklediğimden daha fazla pozisyon buldu. Galatasaray, Sivas'ı 2. yarıda kendi silahıyla vurabilir. Sivas biraz daha orta sahalarıyla gelince Galatasaray alan bulacak. Geçen yıl kötü takımda en çok şut vuran oyuncu Tolga Ciğerci
'ydi. Şimdi Tudor ne yaptı? Tolga'yı kaleye yaklaştırdı.