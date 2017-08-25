Savaşın cocukları futbolla baş kaldırdı

1993'te şampiyon olduktan sonra Ermeni ordusunun bölgeyi işgalinde stadı yıkılan ve Bakü'ye taşınan Karabağ, 24 yıl sonra trajik hikayelerini Avrupa sahalarında duyuruyor. İşgal dönemi bir çocuk olan Gara Garayev'in de yer aldığı takım
ülkenin futbol efsanesi Gurban Gurbanov
önderliğinde Kopenhag'ı eleyerek adını Devler Ligi'ne yazdıran Karabağ, Avrupa'da günün konusu... Bu tarihi başarının sırrını ise İkinci Başkan Tahir Gözel, SABAH
için anlattı.
SIRRIMIZ SABIR VE İSTİKRAR
Kulübümüz
Karabağ'ın yanı sıra diğer kulüplerimiz ve Azerbaycan Milli Takımı
son yıllarda boy gösterdiği organizasyonlarda rakiplerini zorlamaya başlamıştı. Bugünkü noktaya gelebilmemizin asıl sebebi sabır ve istikrar...
Tabii ki bu neticelerin sürekli olması bizler için daha önemli, gerekli olan tüm işleri Azerbaycan Federasyonu ile işbirliği içerisinde yapıyoruz
SERPİL HAMDİ HOCANIN KATKISI BÜYÜK
Karabağ'da 2001'den beri yöneticilik görevini üstleniyoruz. İlk olarak Türkiye'den Hamdi Serpil Tüzün ile çalısmaya başladık. 2009'a kadar bizimle birlikte olan çok değerli hocamızın
Azerbaycan takımları ve milli takımlarda hala yetiştirdiği futbolcular başarılı bir şekilde oynamaya devam etmektedir.
GURBAN GURBANOV'UN GELİŞİ MİLAT OLDU
Teknik
direktörümüz Gurban Gurbanov'un 2008 yılında gelişi ile Karabağ Futbol Kulübü için yeni bir dönem başlamıştır.
Bildiginiz gibi üç yıl üst
üste Avrupa Ligi
'nde mücadele
etmiştik. Bu yılki hedefimiz Şampiyonlar Ligi
'ne
kalmaktı ve bunu başardık.
Ekibimiz daha iyisini de
başaracak birlik, beraberlik
ve motivasyona sahiptir.
DEĞERİ 12 MİLYON EURO
İnternet
sitesi Transfermarkt'a göre Azeri şampiyonu Karabağ'ın kadro değeri 12 milyon Euro'yu buluyor.
'KAFKAS BARCELONA'
Karabağ'ın uzun süredir hocalık görevini yürüten Gurban Gurbanov, tam bir Pep Guardiola
hayranı… Öyle ki Azeri teknik adam kulübünden izin alarak 2012 yılının başında Barcelona
'yı dönemlik olarak ziyaret edip, Guardiola ile çalışma şansına erişmişti. Gurbanov'un bu ilgisi sebebiyle Azeri basınında takıma "Kafkas Barcelona" lakabı takılması da bu yüzden şaşırtıcı sayılmaz.