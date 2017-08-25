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’a sarı-kırmızılı taraftarlardan yoğun ilgi

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 22:02
Selçuk İnan’a sarı-kırmızılı taraftarlardan yoğun ilgi

lı taraftarlar, takım kaptanı ’a maçı öncesinde ısınmadayken, büyük sevgi gösterisinde bulunarak, tribüne çağırdı.

, 'in 3. haftasında evinde ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Türk Telekom Stadyumu'na müsabakayı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı futbolculara ısınmada sevgi gösterisinde bulundu. Bütün futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, özellikle takım kaptanı 'a ayrı bir parantez açtılar. Selçuk'a yoğun tezahüratta bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, yoğun alkış temposu tuttu. Selçuk da taraftarları alkışlayarak, Galatasaray armasını gösterdi.
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Selçuk İnan’a sarı-kırmızılı taraftarlardan yoğun ilgi
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