Selçuk İnan’a sarı-kırmızılı taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaray
, Süper Lig
'in 3. haftasında evinde Sivasspor
ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Türk Telekom Stadyumu'na müsabakayı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı futbolculara ısınmada sevgi gösterisinde bulundu. Bütün futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, özellikle takım kaptanı Selçuk İnan
'a ayrı bir parantez açtılar. Selçuk'a yoğun tezahüratta bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, yoğun alkış temposu tuttu. Selçuk da taraftarları alkışlayarak, Galatasaray armasını gösterdi.